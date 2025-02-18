打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：敦促美方停止“以台制华”

2025年02月18日09:16 | 来源：新华网
小字号

新华社北京2月17日电（记者马卓言、董雪）针对美国国务院官网更新，修改“美台关系事实清单”，外交部发言人郭嘉昆17日在例行记者会上答问时表示，这是美方顽固坚持“以台制华”错误政策的又一例证。中方敦促美方立即纠正错误，停止“以台制华”，停止升级美台实质关系。

郭嘉昆说，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际社会的普遍共识和公认的国际关系基本准则，也是美方在中美三个联合公报当中作出的庄严承诺。

郭嘉昆指出，历史不容篡改，事实不容否认，是非不容歪曲。美国国务院修改“美台关系事实清单”，在涉台问题上立场严重倒退，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重违反国际法和国际关系基本准则，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。

郭嘉昆表示，“我们敦促美方立即纠正错误，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，慎之又慎处理台湾问题，停止‘以台制华’，停止升级美台实质关系，停止助台拓展国际空间，停止纵容支持‘台独’，避免对中美关系和台海和平稳定造成进一步严重损害。”

(责编：艾雯、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部