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加拿大官员：将对美国加征关税作出“有力回应”

2025年02月18日09:13 | 来源：新华网
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新华社悉尼2月17日电（记者齐紫剑 梁有昶）据澳大利亚广播公司17日报道，加拿大出口促进、国际贸易和经济发展部长伍凤仪表示，如果美国对加拿大加征关税，加方将作出“有力回应”。

伍凤仪目前率领140家加拿大公司代表组成的大型代表团访澳。她在接受澳大利亚广播公司采访时表示，“如果加拿大被加征惩罚性关税，即会损害我们经济的关税，那么一切都将摆在桌面上”，“我们将作出有力回应”。

她还批评了特朗普政府加征关税举动，认为这只会增加美国人的成本、对美公众不利。

伍凤仪表示，加拿大和澳大利亚都受益于一个消除关税、重视稳定、鼓励企业拓展海外市场的全球贸易体系，应继续促进开放和自由的贸易。

美国总统特朗普1日签署行政令，对进口自墨西哥、加拿大两国的产品加征25%的关税。加拿大总理特鲁多同日宣布对价值1550亿加元（1美元约合1.45加元）的美国输加产品加征25%的关税，以应对美国对加产品加征关税。特朗普3日在社交媒体上说，对加拿大加征关税措施将暂缓30天实施，以争取与加拿大达成最终的经济协议。

(责编：艾雯、崔越)

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