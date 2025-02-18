新华社东京2月17日电 综述丨内忧外患拖累日本经济复苏

新华社记者刘春燕

日本内阁府17日发布初步统计结果显示，2024年日本实际国内生产总值（GDP）微增0.1%，低于2023年1.5%的增速。不少分析人士表示，日本经济去年仅勉强保持正增长，凸显需求不足的顽疾依然存在，特别是占GDP比例超过半数的个人消费持续疲软，拖累经济复苏。

数据显示，由于物价涨幅高于工资涨幅，民众实际收入下降，占日本经济比重一半以上的个人消费下降0.1%，民间住宅投资下降2.3%。此外，因为进口额大于出口额，外需对经济增长的贡献为负0.1个百分点。

日本第一生命经济研究所首席经济学家永滨利广认为，虽然2024年日本经济避免了负增长，但考虑到相关情况，统计部门是否会在此后公布的二次统计报告中下调相关数据值得关注。

分析人士表示，日元近年来显著走软，导致日本国际购买力下降，推高能源、原材料和大宗商品价格。根据日本总务省的数据，截至去年12月，日本核心消费价格指数已连续40个月同比上升。

值得注意的是，当下日本的通胀并不是伴随经济繁荣、需求旺盛而产生的，而是因成本上涨造成的，专家称其为“坏通胀”。在这种经济条件下，由于工资涨幅赶不上物价涨幅，日本居民实际收入下降。数据显示，截至2024年，日本实际工资水平已连续3年下降。

观察人士认为，日本实际收入下降带来了一系列经济问题，如家庭实际支出减少、食品开支在消费开支中占比持续增加。成本上升和消费需求不足进而导致广大中小企业利润空间受到挤压、人才流失、大幅亏损和集中倒闭的现象。据日本民间企业信誉调查机构东京商工调查所公布的数据，2024年日本企业破产数量较上年增加15.1%至10006家，创下2013年以来的新高，其中10004家为中小企业。

为解决需求不足问题，日本政府今年开始设法推动企业加薪，扭转实际工资负增长的问题。与此同时，日本经济还面临着劳动力减少、财政负担加重、产业升级缓慢、创新能力不足等问题。另外，日本中央银行为实现货币政策正常化而再度加息的可能性将给中小企业运营带来压力。

日本经济在受困于需求不足的“内忧”同时，还面临巨大的外部不确定性。野村综合研究所经济学家木内登英指出，美国政府对主要贸易伙伴额外征收关税，可能导致美国经济下滑，进而拖累日本经济复苏。

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