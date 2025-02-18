这是2019年6月28日在日本大阪拍摄的参加G20峰会的美国总统特朗普（右）和俄罗斯总统普京。新华社/美联

俄罗斯方面17日证实，俄美双方18日将在沙特阿拉伯首都利雅得举行会晤，为可能举行的乌克兰问题谈判做准备。此前，美国总统特朗普16日说，乌克兰总统泽连斯基“将参与”乌克兰问题谈判，但没明确说明他将参与哪场谈判。

欧洲方面先前因美俄总统通话讨论乌克兰危机而担心被排除在谈判进程之外，担忧美俄达成有损欧洲安全的协议。美国国务卿鲁比奥16日安抚说，“真正谈判”时会让欧洲参加。

要开谈了

俄罗斯外长拉夫罗夫17日说，他将前往沙特阿拉伯首都利雅得，并于18日与美国代表举行会谈。俄新社17日援引俄总统新闻秘书佩斯科夫的话报道说，根据俄总统普京指示，拉夫罗夫和俄总统助理乌沙科夫17日前往利雅得。18日的俄美会谈主要是为了恢复俄美全面关系，讨论两国总统会晤安排事宜，以及为可能举行的乌克兰问题谈判做准备。

美联社16日援引一名不愿透露姓名的美国官员的话报道，特朗普将派国务卿鲁比奥、总统国家安全事务助理华尔兹和总统中东问题特使威特科夫前往沙特，与俄方代表团举行会谈。

目前尚不清楚乌克兰方面是否有人参加。路透社报道，乌克兰总统泽连斯基在德国出席慕尼黑安全会议期间，当被问及美俄官员计划在沙特举行会晤时表示，乌克兰没有收到任何邀请。

特朗普16日称，他将“很快”同俄罗斯总统普京在沙特会晤。当记者询问泽连斯基是否将参与乌克兰问题谈判时，特朗普回答：“是的，他将参与。”但他没有具体说明泽连斯基会参加哪场会谈。

美联社报道，一个乌克兰代表团16日已抵达沙特阿拉伯，为泽连斯基可能的访问做准备。泽连斯基目前正在中东地区访问，16日已抵达阿拉伯联合酋长国。阿联酋长期以来一直被视为举行俄乌和谈的潜在地点。

谁有诚意？

鲁比奥16日接受哥伦比亚广播公司采访时说，距离启动旨在结束乌克兰战事的和平谈判“还有一段长路要走”。

提及特朗普与普京近期通话，鲁比奥说，普京表达对和平的兴趣，而特朗普希望以一种持久且能保护乌克兰主权的方式结束这场冲突。在他看来，“一通电话无法缔造和平”。

在被问及是否认为普京已准备好进行谈判并作出妥协时，鲁比奥说，通话必须“靠行动跟进”，今后数日或数周“将决定是不是要动真格”。

2月17日，美国国务卿鲁比奥抵达沙特利雅得。新华社/美联

路透社分析，美方希望借助本周在沙特的谈话看一看俄方的诚意究竟有多大。报道说，鲁比奥15日与俄外长拉夫罗夫通电话，已于17日抵达沙特。

据俄罗斯电视记者扎鲁宾16日在其社交账号公布的采访视频，俄总统新闻秘书佩斯科夫说，普京与特朗普不久前通电话，释放了通过对话解决问题、要和平不要战争的强烈信号。但他说，俄罗斯不会忘记西方如何欺骗俄方，并将在未来可能的乌克兰问题谈判中捍卫自身利益。

不带欧洲？

特朗普政府近期在乌克兰、俄罗斯以及欧洲防务等问题上的举措，让欧洲官员既震惊又措手不及。他们担心欧洲不能再指望美国的军事保护，也怕特朗普会与普京达成一项有损乌克兰乃至欧洲大陆整体安全的和平协议。

关于是否邀请欧洲参与乌克兰问题谈判，拉夫罗夫说，俄方不清楚欧洲能在乌克兰问题谈判桌上做些什么。欧洲方面对乌克兰问题的立场没有改变。如果欧洲口头上想要结束冲突，实际上却希望继续战争，“那为什么要邀请他们”。

美国政府乌克兰和俄罗斯问题特使基思·凯洛格15日明确说，乌克兰问题谈判参加方将不会包括欧洲国家。

另据美国消费者新闻与商业频道报道，凯洛格当天还表示，美方不希望谈判成为“大组讨论”。不过，凯洛格试图安抚盟友，表示欧洲的利益会被纳入谈判考虑范围。

这是2月16日在德国慕尼黑拍摄的被积雪覆盖的慕安会标识。新华社记者张帆摄

对此，欧洲多国领导人日前在出席慕尼黑安全会议期间表示，没有欧洲国家和乌克兰参与的谈判“不可接受”。欧洲领导人还定于17日在法国巴黎就乌克兰等问题举行紧急会谈。英国首相斯塔默16日表示，英国准备在必要时向乌克兰派遣部队。自乌克兰危机升级以来，英国领导人此前从未公开表态考虑向乌克兰派遣部队。

为打消欧洲的担忧，鲁比奥16日说，围绕乌克兰问题的谈判进程尚未真正启动，到了“真正的谈判”时，乌克兰和欧洲会参与进来。

“我们只是还没到那一步。”鲁比奥说。

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