新华社北京2月17日电 2月17日，中共中央对外联络部部长刘建超在北京会见由捷克和摩拉维亚共产党主席、欧洲议会议员科内奇纳率领的捷摩共代表团。双方强调，健康稳定的中捷关系符合两国人民的根本利益，愿加强党际交流合作，推动两国关系改善发展。

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