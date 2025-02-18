新华社莫斯科2月17日电（记者刘恺）俄罗斯总统助理乌沙科夫17日说，俄罗斯与美国即将在沙特阿拉伯首都利雅得举行的会谈将讨论如何就启动乌克兰问题谈判达成一致。

据俄新社报道，乌沙科夫表示，此次会谈将是俄美双边会谈。美方尚未任命与俄方就乌克兰问题进行谈判的代表。他同时透露，两国元首双边会晤事宜也在筹备中。

乌沙科夫强调，俄罗斯代表将采取“务实”态度与美国代表进行谈判，俄方代表清楚自身任务。

俄总统新闻秘书佩斯科夫17日说，根据俄总统普京指示，俄外交部长拉夫罗夫和乌沙科夫当天将飞往利雅得，并于18日与美方代表会晤。双方将讨论恢复俄美全面关系问题及两国总统会晤安排事宜，并为可能举行的乌克兰问题谈判做准备。

普京与美国总统特朗普12日通电话，双方讨论了俄美关系、乌克兰危机、中东局势等议题。特朗普当天在社交媒体上发文说，美俄双方同意就结束俄乌冲突进行“紧密合作”，并派遣各自团队“立即开始谈判”。佩斯科夫13日说，俄方已经启动与美国对话谈判团队的组建工作。特朗普16日称，他将“很快”同普京在沙特举行会晤。

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