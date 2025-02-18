人民网布鲁塞尔2月17日电 （记者牛瑞飞）2月15日，由布鲁塞尔中国文化中心、中国工商银行布鲁塞尔分行举办的2025新春音乐会在布鲁塞尔中国文化中心精彩上演。中国驻比利时大使馆高炜参赞、新华社欧洲总分社副社长田帆、布鲁塞尔大区议员大卫·威茨曼、南非驻比利时、卢森堡及欧盟大使托科齐勒·夏萨以及比利时当地各界友好人士等约160余人参加活动。比利时华裔青年钢琴家郭鑫冉、中欧乐手组成的“艺韵（BELART）”女子弦乐四重奏组合等带来一场融汇中西的新春音乐演出，用超越国界的音乐语言传递情感与共鸣，共同庆祝中国春节。

音乐会在《春节序曲》喜庆祥和的旋律中拉开帷幕，令观众们感受到浓郁的节日氛围。紧接着，郭鑫冉带来了钢琴独奏中国作曲家任光的《彩云追月》、刘炽的《一条大河》以及拉赫玛尼诺夫《音乐瞬间》、“艺韵”女子弦乐四重奏组合演奏了《我和我的祖国》、帕格尼尼《Cantabile》、肖斯塔科维奇《第二圆舞曲》等中外名曲。来自蒙斯皇家音乐学院的青年学生卢布带来了独具特色的马头琴独奏《父亲的草原母亲的河》、《万马奔腾》。最后，郭鑫冉与“艺韵”弦乐四重奏合奏了柴可夫斯基《花之舞》、施特劳斯《春之声圆舞曲》，寄托对新春的希冀。

在返场环节，《金蛇狂舞》和经典的《难忘今宵》将气氛推向高潮，为音乐会画上了圆满的句号。

参加此次演出的比利时华裔青年钢琴家郭鑫冉曾摘得肖邦国际青少年钢琴大赛等多个重大国际钢琴比赛金奖，2021年获得“施坦威青年艺术家”称号，2023年以来在北京、天津、哈尔滨等国内10余座城市举办钢琴独奏和协奏音乐会。“艺韵”女子弦乐四重奏组合成员来自中国和欧洲，擅长演奏中国传统名曲和西方音乐，多来年活跃在欧洲音乐舞台上，使当地公众对中国音乐和文化有更直观深入的了解。马头琴演奏者卢布是蒙斯皇家音乐学院低音提琴、大提琴专业学生，自幼学习多种中国民族乐器，曾获内蒙古自治区首届马头琴演奏大赛特设个人传承奖。

图为活动现场。人民网记者 牛瑞飞摄

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