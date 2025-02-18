新华社耶路撒冷2月17日电（记者陈君清 冯国芮）以色列多家媒体17日援引一名以色列官员的话报道，以军将在18日撤军期限到期后，继续驻留黎巴嫩南部5个据点。

这名不愿透露姓名的官员表示，以方这一决定已与美国方面进行协调。他强调，以色列将继续严格执行以黎停火协议。

以色列多家媒体12日报道，以色列正寻求再次推迟从黎巴嫩南部撤军。同一天，黎总统奥恩表示，以军必须按期完全撤出黎领土。黎国民议会议长贝里13日表示，黎巴嫩明确拒绝美国提出的允许以色列在2月18日从黎南部部分村庄撤离但仍保留5个据点的要求。

以军连日来持续对黎南地区发起军事行动。黎真主党无人机部队负责人15日在以军空袭中身亡。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）行动部门在黎巴嫩的负责人沙欣17日在以军空袭中丧生。

黎以停火协议于2024年11月27日生效。根据协议，以军应在60天内、即2025年1月26日之前逐步撤出黎南部。今年1月24日，以方以黎方未全面执行停火协议为由要求推迟撤离。随后，停火协议的撤军期限被延长至2月18日。

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