新华社开罗2月17日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹外交部17日发表声明说，苏丹政府已决定将该国与乍得之间的阿德雷边境口岸的开放期限自16日起延长3个月，以便向受武装冲突影响的苏丹民众提供人道主义援助。

声明表示，苏丹政府愿为人道主义援助工作开放所有可用的边境口岸，同时必须确保边境口岸不被用于运输武器、苏丹快速支援部队不阻碍或控制援助物资通行。

阿德雷边境口岸是苏丹西部最重要的陆路口岸之一。2024年2月，苏丹政府禁止经由该口岸从邻国乍得运送国际人道援助物资至达尔富尔地区，理由是苏丹快速支援部队利用两国边境运输武器。在联合国和国际组织呼吁下，苏丹政府去年8月15日决定开放该口岸3个月，并于11月13日宣布将其开放期限延长3个月。按计划，阿德雷边境口岸应于本月15日关闭。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续近两年的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1242万人流离失所。联合国近日发布报告说，2025年预计苏丹将有3040万人需要人道主义援助，2460万人面临严重粮食不安全状况。

(责编：艾雯、崔越)