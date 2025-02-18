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中国代表：中方乐见一切致力于乌克兰和平的努力

2025年02月18日08:51 | 来源：新华网
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新华社联合国2月17日电 中国常驻联合国代表傅聪17日在安理会审议乌克兰问题时表示，中方乐见一切致力于乌克兰和平的努力，包括美俄达成的关于启动和谈的共识。

傅聪在发言中表示，10年前，乌克兰问题当事方通过谈判达成了新明斯克协议，安理会一致通过第2202号决议予以核可，代表了通过对话谈判解决分歧和争端的正确方向。遗憾的是，协议达成后，大部分条款未能得到全面、有效执行，本该逐步降温的局势反而愈演愈烈，进而导致危机全面升级，酿成更大规模的冲突，持续延宕至今。

傅聪说，对于世界上的争端和冲突，中国一贯主张根据联合国宪章规定通过对话协商，以和平方式解决。在俄乌冲突问题上也一样。中国不是这场危机的制造者，更不是当事方，但中方没有隔岸观火，更没有借机牟利。从危机爆发之初，中方就呼吁对话协商政治解决。习近平主席提出“四个应该”，强调各国主权和领土完整应得到尊重，联合国宪章宗旨和原则应得到遵守，各方合理安全关切应得到重视，一切致力于和平的努力应得到支持，这是中方在乌克兰问题上的根本遵循。中方积极开展外交斡旋，同包括俄罗斯、乌克兰在内的有关各方保持接触。中方深入参与联合国和安理会框架下关于乌克兰问题的审议，为推动停火止战、政治解决发挥建设性作用。中方还同巴西等国发起“和平之友”小组，汇聚全球南方国家集体智慧，形成支持和推动和平的重要力量。形势发展证明，中方的主张客观、公正、理性、务实，与国际社会的广泛共识是高度一致的。

傅聪表示，当前，乌克兰问题即将迎来谈判解决的关键时刻。中方乐见一切致力于和平的努力，包括美俄达成的关于启动和谈的共识。同时中方也期待所有当事方和利益攸关方都能参与到和谈进程中来，达成公平、持久、有约束力、所有当事方都接受的和平协议。战事发生在欧洲大地，欧洲有必要为和平发挥作用。中方希望各方通过谈判共同解决危机的根源性问题，找到均衡、有效、可持续的安全框架，实现欧洲大陆的长治久安。

(责编：艾雯、崔越)

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