新华社都柏林2月17日电（记者孙晓玲 赵修知）当地时间2月17日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在都柏林同爱尔兰副总理兼外交贸易部长哈里斯举行会谈。

王毅说，去年中爱共同庆祝建交45周年。李强总理成功访问爱尔兰，为中爱互惠战略伙伴关系注入新的动力。中爱各领域合作取得亮眼成绩，展现了巨大潜力和广阔空间。我们愿同爱方落实好两国领导人共识，做相互信任、相互尊重、相互成就的伙伴。

王毅表示，今年是中欧建交50周年。双方要珍惜总结半个世纪以来中欧关系发展成功经验，坚持伙伴定位，妥善处理分歧，携手推动中欧关系持续健康发展。面对国际局势不确定不稳定因素增多，中国倡导构建平等有序的世界多极化，凝聚了国际社会的最大公约数。中欧是多极世界中的重要力量，中方愿同包括欧洲在内的各方一道，共同维护联合国权威，共同遵守国际关系基本准则，共同抵制单边主义、反对重回“丛林法则”。

哈里斯表示，过去几十年，爱中关系实现长足发展，务实合作取得积极成果，双边经贸额大幅增长，教育人文等各领域交流活跃。爱尔兰珍视爱中关系，坚持一个中国政策，致力于同中国加强积极、建设性伙伴关系。爱方赞赏中方对爱实行免签政策，支持双方开通更多直航，进一步便利人员往来。爱方坚持多边主义和自由贸易，不赞同“脱钩”，支持中欧加强合作，共同应对全球性挑战。

双方谈及乌克兰危机问题。哈里斯介绍了对重建欧洲和平的看法。王毅表示，中方支持一切致力于和平的努力，支持探讨形成公平、持久、有约束力、各方都能接受的和平方案，支持欧洲为和平进程、尤其是为构建新的欧洲安全格局发挥应有作用。

双方还就缓解加沙紧张局势、推动重回“两国方案”等交换了看法。

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