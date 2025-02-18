新华社巴黎2月17日电（记者唐霁 刘芳）在法国总统马克龙的提议下，欧洲多国领导人17日在法国首都巴黎举行紧急会议，商讨乌克兰局势和欧洲集体安全等议题。

当天出席会议的包括法国、德国、英国、意大利、波兰等国领导人，以及欧洲理事会主席科斯塔、欧盟委员会主席冯德莱恩和北约秘书长吕特。会议持续约3个小时。冯德莱恩会后在社交媒体上发文说，和平应该在尊重乌克兰独立、主权和领土完整的前提下，并提供强有力的安全保障。欧洲应向乌克兰提供军事援助，同时欧洲防务须得到加强。

据法国媒体报道，当天会议最大分歧在于是否在维和框架下向乌克兰派遣部队。英国首相斯塔默表示，英国已做好准备，在必要时派遣地面部队。德国和西班牙持反对态度。德国总理朔尔茨在会后接受媒体采访时表示，现阶段讨论这个问题“为时过早”，他不希望“对乌克兰实施强制性和平”。

另据法国总统府当天发布的消息，马克龙当天在紧急会议开始前与美国总统特朗普进行了电话交谈，通话持续了大约20分钟，两国领导人同意很快再次通话。但总统府并未透露谈话内容。

日前，特朗普先后与俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽连斯基通电话，并表示美俄双方同意就结束俄乌冲突进行“紧密合作”，派遣各自团队“立即开始谈判”。特朗普16日说，他将“很快”同普京在沙特阿拉伯举行会晤。俄罗斯外长拉夫罗夫17日说，他将前往沙特首都利雅得，并于18日与美国代表举行会谈。美俄可能举行单独谈判，令欧洲担忧自己被排除在乌克兰和平进程之外。

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