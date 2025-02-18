新华社开罗2月17日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹武装部队17日宣布，已完全控制首都圈北喀土穆市东部的卡富里地区，这是苏丹快速支援部队在该市的最后一个主要据点。

苏丹武装部队当天在社交媒体发表声明说，苏丹武装部队成功将苏丹快速支援部队赶出卡富里地区，重新夺回对国防工业系统总部的控制权。

2023年4月苏丹武装冲突爆发后，苏丹快速支援部队一直控制着首都圈喀土穆、北喀土穆和恩图曼的大部分地区。2024年9月下旬开始，尤其是最近一个月，苏丹武装部队在首都地区发起大规模军事行动，成功收复北喀土穆和恩图曼两市的大部分失地。

据苏丹武装部队17日发表的另一份声明，苏丹武装部队当天控制了该国西部北科尔多凡州拉海德市。拉海德市位于北科尔多凡州首府欧拜伊德以西约30公里，连接苏丹西部与东、中部地区的多条公路和铁路途经于此，战略地位重要。此前，苏丹武装部队已于1月30日从苏丹快速支援部队手中夺回北科尔多凡州第二大城市乌姆鲁瓦巴。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续近两年的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1242万人流离失所。

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