人民网迪拜2月17日电 （记者张志文）迪拜经济和旅游局数据显示，2024年迪拜迎来1872万人次国际过夜游客，同比增长9%，再创历史新高。其中，中国游客数量达82.4万人次，同比增长31%。

迪拜王储、 阿联酋副总理兼国防部长、迪拜执行委员会主席哈姆丹表示，迪拜旅游业取得的突破性增长，充分反映了迪拜“D33”经济议程中提出的战略愿景。这一愿景旨在巩固迪拜作为全球商业和休闲中心的地位，使其成为世界上最适合旅游、生活和工作的城市之一。

近年来，迪拜不断打造多样化旅游产品，提供有吸引力的基础设施和旅游服务。针对中国市场，迪拜实施了包括便利支付及本地化服务在内一系列“欢迎中国”战略，进一步提升了中国游客的体验。不久前的蛇年春节期间，迪拜推出了地标建筑灯光秀表演、入境“红包”惊喜、移动支付专属优惠和抽奖活动等一系列精彩活动，不仅巩固了迪拜与中国游客的联系，也展现了其多元文化的魅力。

迪拜经济和旅游局总干事赫拉里表示，展望2025年，迪拜将继续开拓新的增长途径，通过突破传统旅游业模式、推动高影响力的投资机会、培育创新精神、吸引全球人才。“我们将进一步巩固迪拜作为首选目的地的地位，同时也打造成为全球经济领导力和创新的重要支撑。”

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