人民网罗马2月17日电 （记者谢亚宏）由意大利米兰龙甲教育和意大利手拉手意中文化交流协会联合主办的“闹元宵”活动近日在米兰中国文化中心举行。中国驻米兰总领馆领侨处主任张岱晨、侨务领事任武，米兰大都会副市长弗朗西斯·瓦萨洛、巴兰扎泰市长卢卡·埃利亚等意大利政要，以及米兰华侨华人工商会会长黄国权等侨界代表及当地民众300余人出席。

主办方代表李群来在致辞中表示，元宵节不仅承载着团圆、欢乐与希望的寓意，更是中华文化的重要象征。他希望通过这一文化交流活动，增进意大利友人对中华文化的理解，进一步推动中意民间友好交往。

张岱晨在致辞中强调，文化是连接不同国家人民的重要纽带，元宵节作为中华传统佳节，展现了中华文化的兼容并蓄与独特魅力。希望借助这一契机，进一步促进两国人民的文化互鉴与理解。总领馆将一如既往支持中意文化交流，推动两国民间友谊不断深化。

致辞的意方嘉宾向到场的各位嘉宾送上节日祝福，并对中意文化交流成果表示高度认可。

舞蹈翩跹、琴声悠扬，杨氏太极与陈氏太极行云流水，刚柔并济的武术演绎赢得现场阵阵喝彩。民族舞蹈、钢琴演奏等精彩节目轮番上演，为观众呈现了一场融合传统与现代的视听盛宴。

活动现场，意大利政要亲身体验舞龙环节，锣鼓声中龙身腾跃翻飞，将节日氛围推向高潮。文化体验区设置灯笼制作、书法、剪纸等互动项目，意大利友人纷纷挥毫书写“福”“春”等汉字，感受中国书法的独特魅力。汤圆、春卷等传统美食展位前排起长队，成为传播中华饮食文化的生动窗口。

活动现场。主办方供图

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