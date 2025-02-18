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意中交流协会在威尼斯进行考察活动

2025年02月18日08:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马2月17日电 （记者谢亚宏）意大利意中交流协会近日在威尼斯展开文化考察活动，纪念马可·波罗抵达中国750周年。

在威尼托大区议会大厦内，意大利知名考古学家路易吉·福察迪教授像代表团讲述了马可·波罗的传奇经历，并深入剖析了他在世界历史中的重要地位。从考古学的视角，他解析了马可·波罗及其家族在威尼斯的历史遗迹，详细阐述了这位伟大旅行家如何在东西方文化交流中发挥了桥梁作用。

此后，代表团探访了马可·波罗的故居及波罗家族的相关遗址，并探访了居住在遗址建筑内的住户。这些遗址建筑仍保留着昔日的风貌，尽管故如今已成为私人住宅，但建筑本身依旧散发着浓厚的历史韵味。

此次考察活动还吸引了多位文化学者与业内人士同行，他们纷纷表示，这次考察不仅深化了对马可·波罗及其家族历史的认知，也让大家更直观地感受到他所处时代的风云变幻。同时，此行也进一步推动了意中两国在文化交流和历史研究领域的合作，为未来更多学术探讨与民间交流奠定了坚实基础。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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