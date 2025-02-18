人民网东京2月17日电 （记者朱玥颖）2月15日，2025中日韩青年大使项目在日本京都立命馆大学正式启动。该项目由中日韩合作秘书处与立命馆大学共同主办，得到三国外交部门的大力支持。本次是该项目首次在日本举办。

自2013年启动以来，中日韩青年大使项目已举办十届，现已发展成为中日韩合作秘书处最具代表性的青年交流品牌之一，致力于促进中日韩青年间的相互理解与合作。今年的项目汇聚了30名来自三国的本科生和研究生，开启为期九天的交流之旅。

在开幕式上，中日韩合作秘书处李熙燮秘书长与立命馆大学校长仲谷善雄分别致辞，强调青年参与和三国合作对推动东亚地区紧密联系与和谐发展的重要意义。

开幕式随后举行的“对话大使”环节，邀请了多位资深外交官与青年交流，包括中国—东盟中心秘书长史忠俊大使、日本前驻美大使藤崎一郎、韩国前驻印大使申奉吉等。嘉宾们围绕创新、合作与相互学习主题，与青年深入探讨，鼓励他们为构建友好、繁荣的地区未来贡献智慧和力量。

2025年中日韩青年大使项目将于2月14日至22日举行，内容涵盖六场专题讲座，主讲嘉宾包括日本—东盟中心秘书长平林邦彦、乔治梅森大学文化研究教授李圭泰、跨国移民与社会融合中心主任尹基洙、中日韩合作秘书处副秘书长颜亮、立命馆大学教授渡边宏彰及南京大学教授张云。此外，项目还安排了两场职业发展座谈会，由年轻外交官及来自公共和私营机构的专家主持，帮助学员拓展国际视野。项目期间，学员们还将参与京都文化探索活动，深入体验日本丰富的历史与文化遗产。

多年来，青年大使项目始终致力于搭建中日韩青年深入交流与跨文化理解的平台。项目倡导创新、合作与相互尊重的价值观，旨在培养具有全球视野、肩负地区和国际责任的新一代青年领袖。

现场嘉宾合照。中日韩合作秘书处供图

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