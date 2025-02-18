中企承建厄瓜多尔公路项目惠及超10万民众——

本报记者 时元皓

汽车行驶在中企承建的公路上。

维尼西奥·加利亚多向记者展示成熟的可可果。

以上图片均为本报记者时元皓摄

驱车来到厄瓜多尔中北部地区的皮钦查省、因巴布拉省和埃斯梅拉达斯省的交界地带，汽车驶上一条宽16米、全长约40公里的公路。公路两旁，油棕树舒展着宽大羽状复叶，可可树上红色果实已挂满枝头，不时还能看到售卖水果的商贩。

该公路是中方支持厄瓜多尔2016年7.8级大地震灾后重建的重要项目之一。厄瓜多尔交通和公共工程部数据显示，共有超过10万居民从中受益。公路还帮助连接中北部地区多个省份，成为多个城市到达西部太平洋沿海地区的便捷通道。

“一条当地居民等了30多年的公路”

从埃斯梅拉达斯省基宁德市区出发，沿着公路向东行驶，不一会儿就能看到一座种满了各式热带作物的农场。进入农场，一幢小房子映入眼帘，53岁的农户维尼西奥·加利亚多一家居住在此。

见到记者时，头戴棒球帽、脚穿雨靴的加利亚多刚忙完农活。没等记者开口，他便满脸自豪地带领记者参观起农场。“这是油棕的果实。”加利亚多随手摘下一颗，碾开外皮向记者展示，随后又从可可树上挑选了一颗成熟的可可果，切开让大家品尝。

基宁德及公路沿线区域，是厄瓜多尔油棕、可可、香蕉等作物的重要产区，种植经济作物是当地农民的主要收入来源，公路是农作物运往大城市销售的唯一途径。

加利亚多经营这个面积12公顷的农场已有几十年，对农场前的这条路，他再熟悉不过。“之前的砾石路不仅路面窄，还坑坑洼洼的，平日里过汽车就不容易，更别提下雨时了。”加利亚多回忆道，“我们甚至更愿意用马车，因为马车都比汽车快。”

当地的货车司机丹尼尔·基吉杰曾经在这条公路上亲眼见到多起汽车侧翻的事故；同样居住在公路附近的农民保拉·瓦克说，因为没有路灯，夜间这条路变得更加危险。

公路由中国路桥工程有限责任公司承建，2018年底正式开工，2023年11月竣工通车。中国路桥厄瓜多尔分公司负责人高元海告诉记者，经由这段公路的路线已成为厄瓜多尔中北部城市到达西部滨海城市的最短路径，对于首都基多的居民来说，这条公路也为他们的出行提供了新选择。公路正式通车时，厄瓜多尔《宇宙报》在报道中称，“这是一条当地居民等了30多年的公路”。

“公路通车之后，运输时间减少了，运输成本降低了。”加利亚多说，从因巴布拉省哥隆德利纳斯到基宁德的这段路，之前开车动辄需要2个小时，现在只要半个小时，农作物运至基多或沿海的港口也更加便捷、成本更低。

“来往的人多了，生意自然也就好了”

在另一位当地农户阿雷亚加的农场里，不少土鸡在地里啄食。一问才知，这些土鸡现在备受游客青睐，是阿雷亚加饲养专门用来出售的。

“之前没有游客愿意来这里。”阿雷亚加告诉记者，如今每逢节假日，当地农民都会在路边摆起小摊，兜售香蕉、木瓜、木薯、土鸡等。当记者问起收入增加了多少时，阿雷亚加掰着手指头认真计算，“光靠摆摊卖水果，每个月就多了60美元的收入”。

“来往的人多了，生意自然也就好了。”卖椰子的摊主玛莎·桑布拉诺告诉记者，公路修通之后，沿线的移动基站等基础设施进一步改善，一些靠近河流、环境更好的农场还经营起了民宿。“这是一条致富路。”玛莎·桑布拉诺说。

“这条公路给当地的生产和经济发展带来了积极影响。”厄瓜多尔交通和公共工程部第一分区秘书长路易斯·斯佩对记者表示，公路未来还将继续向东延伸，在该国北部形成一条200公里的干线，连通矿区、畜牧业区等。

当地农民塞萨尔·维德佐托常趁着农闲干些别的工作。道路施工时，他在项目组工作了3年多，从最开始的路牌标识制作到更为复杂的路面铺设、路面质检，维德佐托掌握了不少技能，收入也随之增长。

“这些技能非常实用。”维德佐托说，有了在项目组的工作经历，他更容易找到工作。去年，他还参与了另一个公路项目的施工。“这让我收入增加了不少，家里新添置了摩托车和汽车。”维德佐托告诉记者，像他这样从项目中受益的人还有很多。

中国路桥厄瓜多尔分公司工程部经理周骏告诉记者，项目施工期间采用属地化管理，大部分施工人员都是当地或附近区域的居民，提供了300多个就业岗位及培训机会。“中国公司雇用本土员工，并为他们提供培训以便未来从事其他工作，这对我们的长期发展很重要。”斯佩说。

“期待未来有更多来自中国的投资”

走进基宁德市市长罗纳·莫雷诺的办公室，还未落座，莫雷诺便开始向中企工作人员打听起基宁德医院项目的近况。基宁德医院项目同样由中国援建，目前正在有序推进。

2016年厄瓜多尔发生强震后，中国第一时间派出救援人员、提供人道主义援助。除公路项目外，中方援建或提供融资的项目还包括乔内医院、曼塔机场以及位于多个省份的保障房。

莫雷诺告诉记者，在厄瓜多尔困难时期，中国第一时间伸出援手，帮助包括基宁德在内的厄瓜多尔民众恢复生产生活，厄瓜多尔人民对此深表感谢。

“中国的支持对厄瓜多尔灾后恢复生产发挥了重要作用。”斯佩表示，包括公路、曼塔机场以及多处桥梁在内的灾后重建项目，不仅便利了当地居民的出行，也增加了旅客流量，进一步带动了当地旅游业发展。

2018年，中国和厄瓜多尔签署共建“一带一路”的谅解备忘录；2019年，厄瓜多尔成为首个正式加入亚投行的拉美国家；去年5月，中国—厄瓜多尔自由贸易协定正式生效……“厄瓜多尔与中国的关系不断走深走实，两国人民都从中受益。”莫雷诺说，希望厄瓜多尔继续加强与中国在经贸、投资、文化交流等各领域的联系，“期待未来有更多来自中国的投资”。

（本报厄瓜多尔基宁德电）

《 人民日报 》（ 2025年02月18日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)