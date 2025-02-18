中欧有着广泛共同利益，合作大于竞争，共识多于分歧。面对动荡不安的国际局势和层出不穷的全球性挑战，中欧应坚定站在历史正确的一边、人类文明进步的一边，勇担历史责任

今年是中国同欧盟建交50周年，是承前启后的重要节点，也是深入思考中欧关系的重要时刻。近期，中国同欧盟多国展开外交互动，向国际社会释放共同践行多边主义、共同维护自由贸易的积极信号，表明中欧可以成为动荡世界中的稳定性和确定性力量。

中方始终从战略高度和长远角度看待中欧关系，一直把发展中欧关系视为中国外交优先方向。中欧有着广泛共同利益，合作大于竞争，共识多于分歧。发展中欧关系，关键是尊重各自人民选择的社会制度和发展道路，尊重彼此核心利益和重大关切。国际形势越是严峻复杂，中欧越要秉持建交初心，加强战略沟通，增进战略互信，坚持伙伴关系定位。

中欧没有根本利害冲突，也没有地缘政治矛盾，是相互成就的伙伴。作为多边贸易体制的共同维护者，中欧已经形成强大的经济共生关系，在助力各自发展的同时，也为世界和平和繁荣作出重要贡献。中欧互为主要贸易伙伴和投资对象。2024年，中欧贸易额为7858亿美元，双向投资存量达2600亿美元。中国坚持高质量发展，扩大高水平对外开放，坚定同各国共享发展机遇，愿推动共建“一带一路”同欧盟“全球门户”计划对接，赋能彼此与世界。中欧要充分认识双方经贸合作优势互补、互利共赢的本质，携手推动普惠包容的经济全球化。面对经贸合作中存在的一些矛盾分歧甚至摩擦，双方应相向而行，妥善处理，维护中欧经贸合作大局。

中欧关系关乎亚欧大陆繁荣和世界格局稳定，需要双方共同维护好、发展好。中国是多极体系中的确定性因素，坚定做变革世界中的建设性力量。中方始终认为欧洲是多极世界中的重要一极，支持欧洲一体化和欧盟战略自主。中欧都尊重联合国宪章宗旨、坚持多边主义、维护自由贸易，反对阵营对抗，双方应当合作而不是竞争。

面对不断抬头的单边主义和保护主义，中欧需要更加坚定地维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。世界走向多极化是历史的必然，但多极化不意味着动荡失序、冲突对抗，更不意味着大国主导、弱肉强食。中欧应携手推动平等有序的世界多极化，让权利平等、机会平等、规则平等成为建设多极世界的基本原则，让每一个国家都可在多极格局中找到自身的位置、发挥自己的作用。

中欧关系发展历程表明，只要双方相互尊重、平等相待、坦诚对话，就能推动合作、办成大事。面对动荡不安的国际局势和层出不穷的全球性挑战，中欧应坚定站在历史正确的一边、人类文明进步的一边，勇担历史责任。双方要锚定伙伴关系定位，坚持对话合作的主导面，把稳互利共赢的主基调，继续做彼此尊重、相互信任、长期稳定的战略伙伴，携手推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

《 人民日报 》（ 2025年02月18日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)