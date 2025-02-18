第六十一届慕尼黑安全会议观察——

本报记者 刘仲华 刘 赫

2月16日，为期3天的第六十一届慕尼黑安全会议（慕安会）在德国南部城市慕尼黑闭幕。会议期间，各方围绕欧洲安全、俄乌冲突、中东和平等全球安全议题进行了讨论。在当前复杂的国际形势下，与会各方仍在诸多问题上存在分歧。出席会议的中方人士介绍中国立场和主张，强调中国必将是多极体系中的确定性因素、变革世界中的建设性力量。

“世界多极化发展态势已是事实”

2月14日一早，位于慕尼黑市中心的拜恩林谢霍夫酒店及其周围区域警戒森严，警用直升机在天上轰鸣。一起进入会场的一位外媒记者说，因为前一天慕尼黑发生汽车冲撞人群事件，会议安保措施更严了。进入媒体中心，打开电脑，今年慕安会的宣传片映入眼帘：俄乌冲突、巴以冲突、韩国戒严风波等2024年重大国际事件一一闪过，最后的字幕是“世界正在转型。在一个多极化的世界，我们如何共同应对？”

主办方在会议前夕发布了主题为“多极化”的《2025年慕尼黑安全报告》。报告认为，“世界多极化发展态势已是事实”，多数国家认可多极化有利于强化全球治理的包容性，各国加强合作对于应对共同挑战至关重要。要推动多极化进程，各国需实现更具包容性的经济增长，避免新的军备竞赛，防止暴力冲突，加强应对气候变化等共同威胁，以调整现有国际秩序。

慕安会主席霍伊斯根在开幕式致辞中说，当今世界冲突持续不断，众多问题需要全球共同面对和解决。本届慕安会的主题是“通过对话实现和平”，“从苏丹到乌克兰，从海地到索马里，从刚果民主共和国到肯尼亚，我们比以往任何时候都更需要对话。”霍伊斯根表示。

巴西总统首席特别顾问阿莫林表示，在多极化世界，发展中国家不应悼念旧秩序，而要建立新秩序，“我们尊重现有的国际秩序，但对那些影响国家发展和南南合作的规则，我们需要做出改变。”

加纳总统马哈马表示，旧的桥梁烧掉了，但更多新桥梁在建设中，“我们要在这些新桥梁的基础上将世界重新连接起来。对非洲而言，我们需要更加自力更生，缩小贫富差距，为年轻人创造就业机会，并在非洲国家之间进行更多贸易。”

联合国贸发会议秘书长格林斯潘认为，世界贸易结构发生深刻变化，多极化趋势也体现在世界贸易格局中。过去20年，南南贸易增速是全球贸易中最快的，全球南方国家在世界贸易中的分量变得更加重要。

“坚持多边主义与加强对话沟通比以往任何时候都重要”

慕安会创建于1963年，前身是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的国际防务大会，如今已发展成为国际战略和安全领域的重要年度论坛之一。

今年年会上欧美之间分歧凸显，令跨大西洋伙伴关系遭遇“寒流”。多家欧洲主流媒体对会场上欧美代表不同观点的激烈交锋感到“震惊”，并梳理了欧美在对待关税贸易、北约防务、气候变化、全球治理、地区冲突等诸多问题上的明显差异。《德国之声》指出，在慕尼黑安全会议上，欧洲人经常提到的“共同价值观”遭到美方质疑，美国和欧洲还有共同语言吗？英国《卫报》指出，跨大西洋裂痕正在加深，欧美不仅对俄罗斯持不同看法，还在价值观和民主等更多问题上存在巨大分歧。

清华大学战略与安全研究中心副主任肖茜认为，跟往年慕安会相比，今年欧美之间在价值观上产生分歧，欧洲对跨大西洋伙伴关系的认知趋于冷静、理性。欧方已经意识到，世界朝着多极化方向前进，这既是历史的必然，也正在成为现实。

慕安会期间举办了上百场大会、小会和边会。一些国家的代表在会上鼓吹单边主义，挑动阵营对抗，而呼吁多边主义、提倡互利共赢的发言则不断赢得掌声。

“元老会”前主席、爱尔兰前总统鲁滨逊表示，慕安会上人们对“美国优先”的做法感到担忧。在当今世界，搞本国优先不是好事，我们需要对话协商，需要携手合作、共同努力。“在多极化的世界中，坚持多边主义与加强对话沟通比以往任何时候都重要。”鲁滨逊说。

保护主义不是出路，滥加关税没有赢家。在“贸易战与和平”主题讨论会上，英国牛津大学布拉瓦特尼克政府学院院长恩盖尔·伍兹表示，近一个月以来，“关税”一词频繁登上各大媒体头条，美国新政府宣布对多国征收关税，还对钢铁和铝征收25%的关税，引发国际社会强烈关注。这种做法本质上是单边主义行径。

巴黎和平论坛创始人兼总干事贾斯汀·瓦伊斯表示，美国新政府对多国加征关税，将推高美国本已高企的通胀，为民众生活带来更多压力，这实际上是对本国民众加税。关税战没有赢家，贸易保护主义还会降低本国企业的国际竞争力。

中国社科院亚太与全球战略研究院研究员王俊生表示，国家间分歧应以对话解决为前提，慕安会要“通过对话实现和平”，不能“通过强权实现和平”。这就要求各国之间要平等相待与遵守国际法治，而不是像某些国家一样，动辄以关税等对其他国家挥舞拳头。

慕安会期间还举办了专场对话会，美国哈佛大学肯尼迪政府学院创始院长艾利森与中国全球化智库理事长王辉耀就双方合作出版的书籍《跨越修昔底德陷阱》展开讨论。艾利森表示，“修昔底德陷阱”并非必然导致战争，通过学习历史教训，可以避免冲突，走向和平。王辉耀表示，通过对话可以更好地加深中美之间的理解以及民众关切，为推动两国关系健康稳定发展作出贡献。

“中方参会为慕安会带来了全新维度”

本届慕安会上，中国政界、学界人士通过大会发言、边会研讨、会下交流和接受采访等形式，介绍中国立场和中国主张，批驳针对中国的不实之词。中方倡议和主张赢得与会多方人士认同和肯定。

斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克对记者表示，“中方参会为慕安会带来了全新维度”。中方代表在会上很好地总结了中国的经验做法，强调了世界各国加强合作的必要性。欧洲应该认识到，为了自身利益，需要跟中国进行更高水平的合作。中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议包含了加强合作的路径和前景，值得世界更好地理解与研究。

上海全球治理与区域国别研究院理事长姜锋表示，当前，世界格局变得越来越复杂，安全形势越来越严峻。国际社会越来越关注中国在全球治理、共同发展以及应对人工智能和气候变化等重要问题上的作用，并对与中国进行更深入的接触和交流抱有更高期望。

“中方在会上强调多边主义和联合国体系的重要性，强调共同发展，这非常重要。当今世界的很多问题都是贫穷和战乱带来的，我们需要和平与发展。”鲁滨逊曾多次到访中国，她表示，中国政府帮助人民摆脱贫困，实现经济和社会权利，提升受教育权、健康权等，这些成就令人赞叹、值得尊敬，“‘元老会’的宗旨是推动对话解决冲突、贫困、疾病等全球性问题，未来希望与中国展开更多合作，推动国际减贫等事业发展。”

塞内加尔前总理阿米娜塔·杜尔表示，中方代表的发言展现了良好姿态，传递了和平和合作信息，这非常重要。中国在国际舞台上扮演着日益重要的角色，与世界其他国家平等交往、开展合作，推动非洲国家发展经济、实现互利共赢。

南非安全研究所高级研究员奥蒂利亚·蒙哥尼兹表示，中国重视和平与发展，推动平等有序的世界多极化。“我来自非洲大陆，那里绝大多数国家都是发展中国家，我切身感受到和平与发展的重要性。如果没有稳定、和平与安全，发展将难以为继。”蒙哥尼兹说。

（本报德国慕尼黑2月17日电）

《 人民日报 》（ 2025年02月18日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)