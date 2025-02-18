栖息在圣加旺水电站附近的安第斯动冠伞鸟。

亚斯米尔摄

秘鲁圣加旺水电站

秘鲁圣加旺水电站是中秘两国深化能源领域开发合作的重点项目之一，投产发电后将缓解上百万人的用电紧张，每年可减少33.8万吨碳排放。

该项目建设重视生态环境保护：施工前，水电站记录存档了334种动物和105种植物，以便对施工区域的动植物进行识别和保护；施工过程中，充分考虑环境变量，最大程度减少对动植物生存环境的侵扰。

作为圣加旺水电站项目团队的一员，我真切地感受到，这是一个很“绿色”的项目。它特别关注环境保护和绿色发展，在建设过程中严格控制施工影响范围，注意保护野生动物栖息地等。我相信项目在给当地带来经济效益的同时，也会带动越来越多的民众守护好我们绿意盎然的家园。

——中交集团中国水利电力对外有限公司秘鲁圣加旺水电站项目部当地员工 亚斯米尔