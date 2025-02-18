栖息在圣加旺水电站附近的安第斯动冠伞鸟。
亚斯米尔摄
秘鲁圣加旺水电站
秘鲁圣加旺水电站是中秘两国深化能源领域开发合作的重点项目之一，投产发电后将缓解上百万人的用电紧张，每年可减少33.8万吨碳排放。
该项目建设重视生态环境保护：施工前，水电站记录存档了334种动物和105种植物，以便对施工区域的动植物进行识别和保护；施工过程中，充分考虑环境变量，最大程度减少对动植物生存环境的侵扰。
作为圣加旺水电站项目团队的一员，我真切地感受到，这是一个很“绿色”的项目。它特别关注环境保护和绿色发展，在建设过程中严格控制施工影响范围，注意保护野生动物栖息地等。我相信项目在给当地带来经济效益的同时，也会带动越来越多的民众守护好我们绿意盎然的家园。
——中交集团中国水利电力对外有限公司秘鲁圣加旺水电站项目部当地员工 亚斯米尔
帕德玛大桥铁路连接线远景。
奥马尔·法鲁克摄
孟加拉国帕德玛大桥铁路连接线项目
由中国中铁承建的孟加拉国最大铁路项目帕德玛大桥铁路连接线日前开通运营。作为中孟共建“一带一路”的标志性项目，该铁路连接线全长约170公里，建成后大幅缩短了首都达卡和西南部城市杰索尔之间的通行时间，将促进沿线地区经济发展。
项目在铁路沿线路基边坡植草，按比例间植各类树苗共计41万余株，有助于减少碳排放，防止土壤侵蚀，推动绿色可持续发展。
很荣幸作为一名工程师参与到被我们称为“梦想之路”的铁路项目建设中，整个项目已经成为当地的地标。这是一条现代化铁路，也是一条绿色铁路。在建设过程中，绿色施工理念贯穿始终，让我感受到了中国企业尊重自然、与环境和谐共存的建设理念。
——中国中铁孟加拉国帕德玛大桥铁路连接线项目当地员工 奥马尔·法鲁克
工作人员在巨石埃及玻璃纤维生产基地络纱车间操作设备。
黄树平摄
巨石埃及玻璃纤维生产基地
巨石埃及玻璃纤维生产基地位于埃及苏伊士运河经济区中埃·泰达苏伊士经贸合作区，于2012年由中国巨石股份有限公司投资成立。该生产基地是非洲大陆最大的玻璃纤维生产基地，也是中国在海外自主建设的首个大型玻璃纤维生产基地，年产能达36万吨。
玻璃纤维对埃及降低能耗、节约能源意义重大。成立10余年来，该生产基地推动埃及玻璃纤维行业实现从无到有，带动矿产、包装材料等上下游产业蓬勃发展，助力该国实现制造业升级。
我们不仅在废水、废气、固废排放上严格控制，也在玻璃纤维工艺、废丝回用等生产环节以低能耗、环境友好的生产模式践行绿色生产理念，让“绿色”贯穿生产始终。感谢中国企业带来的全套生产技术，帮助埃及推进工业绿色化进程。
——巨石埃及玻璃纤维股份有限公司公用工程部副经理 乌萨马
伊沃维克风电项目远景。
冷 隽摄
波黑伊沃维克风电项目
伊沃维克风电项目由中国电建海投、通用技术集团所属中技公司联合投资建设，项目装机总容量84兆瓦，是波黑首个以外商特许经营方式投资建设的能源项目，现已全容量并网发电。该项目设计年发电量约2.6亿千瓦时，每年减少碳排放约24万吨，将有力促进波黑能源结构转型升级。
为了保护当地生物多样性，风机叶片靠近顶端的一部分被涂为红色，以帮助飞鸟识别、躲避，防止鸟类受到风机伤害。项目所在地还是波黑野马群的栖息地，项目方与当地野马保护协会合作，改善野马生活环境，促进人与自然和谐共生。
工作人员在阿尔舒巴赫光伏电站项目中央控制室查看设备运行情况。
本报记者 管克江摄
沙特阿尔舒巴赫光伏电站项目
阿尔舒巴赫光伏电站项目坐落在沙特麦加省吉达市以南约80公里处的荒漠中，是全球最大在建单体光伏电站项目，总装机容量2.6吉瓦，由中国能源建设集团有限公司旗下国际集团、广东火电工程有限公司和西北电力设计院共同承建。项目建成后，预计35年总发电量约2822亿千瓦时，折算减少碳排放近2.45亿吨。
马克图姆太阳能公园四期光热光伏综合发电项目一景。
本报记者 管克江摄
阿联酋迪拜马克图姆太阳能公园四期光热光伏综合发电项目
阿联酋迪拜马克图姆太阳能公园四期光热光伏综合发电项目由上海电气总承包，总装机容量950兆瓦。项目占地面积44平方公里，是全球装机容量最大、投资规模最大、熔盐罐储热量最大的光热光伏综合项目之一。去年2月，项目所有发电机组实现并网发电并投入商业运行，为当地32万户家庭提供清洁电力，每年减少约160万吨碳排放。
（本版文字由本报记者白紫微、沈小晓、管克江采访整理）
《 人民日报 》（ 2025年02月18日 18 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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