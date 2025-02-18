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巴西经济保持弹性增长

去年中巴双边贸易额约一点三四万亿元人民币

本报记者 陈海琪
2025年02月18日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　巴西发展、工业、贸易和服务部下属的外贸秘书处近日发布数据显示，2024年巴西贸易总额为5995亿美元，同比增长3.3%，是自1989年有记录以来的第二高。联合国近日发布的《2025年世界经济形势与展望》认为，巴西经济将保持弹性增长，并进一步激发拉丁美洲和加勒比地区的经济活力。

　　数据显示，由于巴西国内需求强劲，该国2024年进口额为2625亿美元，同比增长9%；出口额为3370亿美元，同比下降0.8%，原因是大豆和玉米等主要出口商品的价格和数量有所减少。但是，巴西制造业与采矿业表现相对稳定，为全年实现贸易顺差提供了支撑。2024年，巴西制造业出口额为1819亿美元，同比增长2.7%，创1997年以来的新高。其中，航空制造业表现亮眼，巴西航空工业公司2024年共交付206架飞机，同比增加14%。

　　巴西政府在2024年启动了新一轮经济增长加速计划，涉及高速公路、学校、住房、医疗设施等项目，总投资金额约为550亿雷亚尔（1雷亚尔约合1.27元人民币）。大规模基础设施建设不仅拉动就业，也为外资提供了更多机会。国际知名管理咨询公司科尔尼发布的《2024年全球外商直接投资信心指数报告》显示，2024年巴西重回最具吸引力的25个外商投资目的地之列，居全球第十九位。该公司合伙人马克·埃塞尔表示，巴西投资者的兴趣更多集中在采矿业和农业，这些基础产业也吸引了众多外商投资。

　　为降低企业融资成本、刺激国内消费，巴西适时调整财政和货币政策。从2023年8月至2024年5月，巴西央行基准利率连续7次下调，自13.75%下调至10.5%。2024年5月，巴西财政部部长费尔南多·阿达宣布，决定继续对17个行业免征工资税。预计免除工资税一年可为企业减少支出总计约100亿雷亚尔。

　　国际货币基金组织表示，过去两年巴西经济韧性突显。中期来看，税制改革、油气产量和绿色投资将进一步释放巴西经济增长潜力。国际评级机构穆迪于2024年10月将巴西的公共债务评级从Ba2上调至Ba1，评级展望为“正面”。巴西总统卢拉也在社交媒体上表示，力争在2027年前使巴西成为全球第六大经济体。

　　自2009年以来，中国已连续至少15年成为巴西最大贸易伙伴，是巴西首个金额超千亿美元的出口市场。据中国海关总署统计，2024年1月至12月，中巴双边贸易额约1.34万亿元人民币，比去年同期增长4.6%。巴西外交部长毛罗·维埃拉表示，经贸合作是巴西与中国关系中最传统和最成功的支柱之一，两国的贸易增长令人印象深刻。

　　（本报里约热内卢2月17日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月18日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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