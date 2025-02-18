中企积极助力电动汽车生态系统建设

本报记者 曹师韵

印度尼西亚工业部近日表示，将为中国比亚迪、广汽埃安以及法国雪铁龙等数家车企提供税收减免，支持其在印尼建立生产基地，以促进印尼电动汽车产业发展。印尼政府希望通过这一举措，展示该国为全球投资者和车企提供良好营商环境的决心。印尼工业部部长阿古斯表示，该政策将助力印尼成为东南亚地区重要的电动汽车生产中心。

近年来，印尼政府为促进电动汽车产业发展，采取了减免电动汽车行业企业所得税、降低进口关税、简化营业执照申请流程、保障原材料供应等一系列举措，取得良好效果。2015年，中国五菱联合16家中国上游零部件供应商组团出海印尼，投资约10亿美元，建设了年产能12万辆的整车制造工厂及零部件园区。目前，该公司约150家销售及服务网点分布印尼各地。2024年，奇瑞、比亚迪、广汽埃安等中国车企纷纷表示将在印尼建设汽车组装和电池制造工厂。

印尼有丰富的镍、锡、钴、铜、铝土等金属资源，其中，镍、钴等是生产电动汽车动力电池必备的原材料。印尼政府正努力利用其资源禀赋发展电动汽车产业链，并成为地区电动汽车电池生产中心。近年来，宁德时代、富士康等企业相继与印尼企业合作，携手建立电动汽车及动力电池产业链，涵盖镍矿开采和冶炼、电池材料生产及回收等方面。

去年7月，印尼以及东南亚首家动力电池工厂在印尼西爪哇省正式投产。时任印尼投资部部长巴赫利尔表示，该工厂将助力印尼成为首个拥有电动汽车全生态系统的东南亚国家。去年8月，由中国锂电子电池企业贝特瑞新材料集团投资的锂电池负极材料印度尼西亚工厂正式投产。该工厂位于印尼中爪哇省肯德尔工业园，年产能8万吨，可供应150万辆电动汽车需求，填补了印尼在生产锂离子电池负极材料领域的空白。印尼时任总统佐科表示，印尼正在中国企业帮助下构建一体化的电动汽车生态系统，融入电动汽车全球供应链。

印尼政府还十分重视电动汽车配套基础设施建设。截至去年12月，印尼已经拥有2667个电动汽车充电站。印尼政府计划到2030年将充电站数量增加至近5万个。不少印尼电动汽车相关企业加强国际合作，积极发展充电设施及服务。去年7月，6家印尼充电运营商与现代汽车合作，成立了电动汽车充电联盟，用户可通过手机应用程序，使用不同运营商的充电设施为电动汽车充电。

根据印尼政府规划，2030年该国电动汽车和电动摩托车保有量将分别达到200万辆和1300万辆以上。据印尼《雅加达邮报》报道，印尼正积极推动绿色交通发展，这一趋势呼应了全球可持续发展倡议，体现了政府致力于实现净零排放目标的承诺。印尼交通运输部相关负责人表示，印尼向电动汽车转型不仅为国家经济增长和能源安全提供战略机遇，还将有助于提高空气质量、减少碳排放，并为民众带来经济效益。

（本报雅加达电）

《 人民日报 》（ 2025年02月18日 17 版）

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