人民网迪拜2月15日电 （记者管克江）阿联酋首届大学生运动会正在进行中，该运动会从2024年11月开幕，将持续到2025年2月底。28家阿联酋的大学、1100名运动员参加了比赛，比赛共有三个项目足球、篮球和排球。主办方表示，举办该活动的目的是鼓励阿联酋的大学生积极参与体育运动，促进社区和谐。

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