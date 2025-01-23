人民网曼谷1月22日电（记者张矜若、杨一）欢歌武韵迎新岁，翰墨琴声贺新春。1月18日，“欢乐春节之学员汇报展演”在曼谷中国文化中心成功举办。中国驻泰国大使馆公使衔参赞常禹萌、泰国文化部文化促进司副司长丽碧卡、泰国文化中心主任纳塔帕、曼谷中国文化中心负责人赵歆等出席了本次展演。活动吸引了众多泰国高校师生以及各界中国文化爱好者400余人参与。

常禹萌在致辞中表示，曼谷中国文化中心自成立以来，不断开展各类文化交流活动和教培项目，促进中泰文化交流，深受泰国民众欢迎。此次汇报展演活动不仅是学员们努力学习的成果，更是中泰文化不断深入交流，不同文明和谐共处的生动体现。

丽碧卡在致辞中对春节成功列入非遗名录一事表示祝贺，称本次展演活动正是对春节文化的生动诠释，中心学员的书画作品以及舞台演出，体现了泰中两国的深厚友谊。

赵歆表示，曼谷中国文化中心一直致力于促进中泰两国民心相通，通过举办一系列演出、展览和讲座等文化活动，为热爱中国文化的朋友们提供了学习和展示的平台，为中泰文化交流搭建桥梁。

本次活动通过学员书法与国画作品展览，以及中文、古筝、太极拳表演的形式，展示学员们的学习成果和艺术才华。

春节是中泰两国人民共同欢庆的节日，是“中泰一家亲”的生动体现。中国的春节庆祝活动已于2024年12月正式纳入联合国教科文组织非物质文化遗产名录，此次展演既是中心学员的学习成果展示，也是对春节这一文化瑰宝的庆祝与传承。未来，曼谷中国文化中心期待有更多文化爱好者加入，让文化交流之花绽放得更加灿烂。