人民网巴黎1月21日电 （记者尚凯元）1月20日晚，由巴黎中国文化中心和欧洲卫视主办、中国驻法国大使馆支持、中国东方航空及旅法侨界协办的“金蛇献瑞”巴黎春节联欢晚会在莫加多尔剧院举行。这场晚会以庆祝春节申遗成功为主题，吸引了1500多名中法嘉宾和观众到场。

晚会开始前，中国春节申遗成功的视频在剧场循环播放，向观众介绍“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入人类非物质文化遗产代表作名录这一重要事件，并播放了由各界人士录制的春节祝福视频。

整台晚会节目内容丰富多彩，包括歌曲、舞蹈、戏曲、相声、武术等多种艺术形式，由中央广播电视总台主持人紫檀、欧洲卫视台长陈晨及两位法国主持人戴亮、保罗联袂主持。

开场节目《金蛇狂舞》和《好运来》迅速点燃了现场的喜庆气氛。相声《我爱巴黎》和《老外看中国》以幽默的段子讲述中外文化交流中的趣事，赢得阵阵笑声。《夜深沉》《花好月圆》等民乐演奏、蒙古族弹唱《江格尔》、武术风舞蹈，以及京剧节目，生动展现了中国传统艺术的多样魅力。中西合作节目如《兰亭序》与巴黎歌剧院演员带来的《今夜无人入睡》为晚会增添了文化交融的亮点。中法少儿合唱《歌声与微笑》则用稚嫩歌声传递了深厚友谊与美好希望。压轴节目《盛唐·丝路》通过音乐与舞蹈再现了丝绸之路的繁荣盛景。此外，法国皮尔·卡丹集团带来的中国新年主题服装秀，将春节文化与现代时尚巧妙结合，展现了传统节日的当代魅力。

中国驻法国大使邓励在致辞中表示，共同庆祝春节成为法国一年一度的文化盛事，是中法文明交流互鉴、美美与共的生动体现。他说：“我相信，春节所蕴含的和平、和睦、和谐理念将在世界范围内得到更广泛认同，为世界和平稳定繁荣注入正能量，为推动构建人类命运共同体增添新动力。”

巴黎副市长拉米阿·阿拉热表示，巴黎市汇聚了许多充满活力的华人社区，为这座城市创造了一种独特的文化氛围。“作为巴黎的民选代表，我们非常重视延续华人社区的传统，尤其希望让所有巴黎市民都能共享这些丰富多彩的文化活动，感受其中的魅力。”阿拉热表示。

巴黎中国文化中心主任刘红革表示，本场晚会是巴黎庆祝春节活动的一个里程碑，也为中法友谊注入了新的活力。