人民网墨西哥城1月19日电 （记者谢佳宁）1月17日，中国驻墨西哥大使馆张灯结彩、宾客满堂。使馆临时代办朱健公使在馆内举办“温暖迎春·共庆中国年”新春招待会。墨联邦参议院亚太外委会主席波列文斯基、外交部亚太司司长冈萨雷斯等当地政要和各界友人，以及旅墨华侨华人、中资机构、教师留学生代表等400多人出席。

朱健在致辞中分享了春节被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录的世界性文化意义，并代表使馆全体同志向在墨同胞和各界友人致以节日问候和新春祝福。

朱健强调，中墨元首在二十国集团领导人峰会会晤为两国关系发展作出重要战略指引，两国关系战略性、互补性、互利性不断凸显，中墨关系取得累累硕果。他充分肯定旅墨华侨华人、中资企业员工和留学生为双边关系发展作出的贡献，表示中国驻墨使领馆将一如既往坚持人民至上，认真落实外交为民，尽心尽力维护好在墨中国公民和机构合法权益。他对墨联邦及州、市各级政府及各界友人持续深化中墨友好，关心支持帮助在墨中国同胞，以切实行动不断丰富和充实中墨全面战略伙伴关系表示感谢。

波列文斯基对近期中国西藏地区地震受灾人民表示慰问，并表示墨中同为世界和平与繁荣的推动者，我们应在蛇年学习蛇耐心、灵活的品质，携手合作，共同促进世界繁荣发展。

冈萨雷斯高度评价墨中建交53年来双边关系取得的长足发展，钦佩中国近年来取得的巨大成就。他指出，墨中同为文明古国，都支持开放贸易、坚守多边主义，我们是好朋友、好伙伴，不仅在政治、经济方面，同时也在国际舞台和地区合作方面不断深化合作。他表示，在两国元首的共同引领下，墨中必将继续携手合作，深化各领域交往，共同应对各种挑战。

招待会现场喜气洋洋，年味浓浓。旅墨侨胞精心准备了民乐演奏《沧海一声笑》、民族舞蹈《千年》、歌曲《想要回到你身旁》等文艺节目，热情展示中华传统文化，表达了对祖（籍）国的美好祝福和赤子情怀。滚动播放的《欢乐春节》《美丽中国》等视频，红灯笼、中国结、古筝、琵琶等中国传统元素，分发赠阅的中国文化书籍，以及丰富多样的中华美食，为来宾们奉上了一台文化盛宴。