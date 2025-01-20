新华社华盛顿1月19日电（记者刘亚南 邓仙来）当地时间1月19日，习近平主席特别代表、国家副主席韩正在华盛顿会见美中贸易委员会、美国商会等工商界人士代表。

韩正表示，习近平主席日前同特朗普当选总统进行了重要通话，就中美关系发展达成重要共识。中美之间拥有广泛共同利益和广阔合作空间，中美关系开好局、起好步，保持稳定发展，符合中美两国人民的共同福祉和国际社会的普遍期待。美国工商界一直是支持中美关系的中坚力量，是中美经贸合作和中国改革开放的参与者、见证者、贡献者和受益者。中国将坚定不移推进改革开放，持续改善优化营商环境。希望美国企业继续投资中国、扎根中国，积极发挥桥梁作用，为中美关系稳定、健康、可持续发展作出更大贡献。

美国工商界人士表示，特朗普当选总统和习近平主席日前通话向外界传递了积极信号，令人振奋。美中作为世界上最富有活力和科技最发达的前两大经济体，理应开展互利合作，找到建设性和稳定的相处之道。美工商界看好中国经济前景和在华发展机遇，支持美中加强对话沟通，推动双边关系和经贸合作不断向前发展。

同日，韩正会见特斯拉公司首席执行官马斯克，表示欢迎包括特斯拉在内的美国企业抓住机遇，共享中国发展的成果，为促进中美经贸关系作出新的更大贡献。

马斯克表示，特斯拉公司愿深化对华投资合作，为促进美中经贸往来发挥积极作用。

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