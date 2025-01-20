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韩正会见美国当选副总统万斯

2025年01月20日10:53 | 来源：新华网
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新华社华盛顿1月19日电（记者颜亮 熊茂伶）当地时间1月19日，习近平主席特别代表、国家副主席韩正在华盛顿会见美国当选副总统万斯。

韩正首先转达习近平主席对特朗普当选总统的问候，并祝贺万斯当选。韩正表示，近日习近平主席同当选总统特朗普进行了重要通话，就下阶段中美关系发展达成许多重要共识。中方愿同美方一道，坚持元首外交的战略引领，落实好习近平主席同特朗普当选总统达成的重要共识，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。

韩正指出，中美两国都是伟大的国家，中美两国人民都是伟大的人民，当前我们都在努力实现各自发展目标和梦想。只要双方坚持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，就一定能够相互成就，造福两国，并为世界和平与发展作出重要贡献。经贸关系是双方共同关心的重要问题，尽管中美之间有分歧摩擦，但两国的共同利益和合作空间巨大，双方可就此加强对话与协商。

万斯请韩正转达特朗普当选总统对习近平主席的诚挚问候，表示特朗普当选总统日前同习近平主席通话，就两国关系中的重要问题进行了良好沟通。经贸关系对美中双方都很重要。中国在国际事务中发挥着日益重要的影响，美方愿同中国发展长久、富有成果的关系，加强双方在国际和地区问题上的对话合作，共同促进世界和平稳定。

(责编：刘叶婷、张悦)

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