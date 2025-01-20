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共话中国经济新机遇｜专访：加强对华合作助力马来西亚实现经济发展长远目标——访马来西亚经济部长拉菲齐

2025年01月20日10:52 | 来源：新华网
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新华社吉隆坡1月20日电 专访：加强对华合作助力马来西亚实现经济发展长远目标——访马来西亚经济部长拉菲齐

新华社记者王嘉伟 程一恒 毛鹏飞

“近年，马来西亚与中国的经贸合作不断取得突破，期待未来迎来更广阔合作机遇。”马来西亚经济部长拉菲齐·拉姆利日前接受新华社记者专访时说，当前，马中合作稳定且紧密，有助于马来西亚实现科技创新驱动经济发展的长远目标。

“马中合作带来‘双赢’。”拉菲齐说，过去十余年，中国企业在马来西亚持续强化投资、拓展经营，在给企业创造收益的同时，更为马来西亚经济发展作出巨大贡献。现在，马中两国迎来了以合作促进共同发展的最佳时机。

马来西亚正致力于加速经济结构转型，推动“马来西亚制造”向“马来西亚创造”转变，旨在将国家建设成为引领人工智能、数字化以及科技创新驱动发展的区域增长中心，实现高质量和可持续发展目标。

拉菲齐表示，中国正逐步实现向创新驱动的经济发展模式转型，而马来西亚也在积极探索和借鉴这种经济增长模式。“中国所展现的稳健创新发展模式，值得马来西亚学习。”

他说，马来西亚需要加强对华合作并吸引更多中国投资。近年来，中国一直是马外资主要来源地，马中进一步强化投资合作将有助于提升两国在全球产业链供应链中的地位。

“马来西亚是中国企业进一步开拓东盟市场的理想跳板。”拉菲齐说，马来西亚拥有与中国相近的文化背景、优越的地理位置以及完善的基础设施。近年来，马来西亚已成为众多中国企业、中国品牌以及中国“智”造出海经营的首站。

谈及两国有望深化合作的领域，拉菲齐说，中国在能源转型和电动车领域的技术优势为马来西亚提供了宝贵的学习机会。“随着马来西亚加快建设可持续的能源基础设施，我们需要发展储能并升级电网。中国的经验将为马来西亚提供强大支持。”

(责编：刘叶婷、张悦)

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