1月19日，人们在以色列特拉维夫的一座广场集会，欢迎3名以色列人被释放回国。新华社记者 王卓伦 摄

新华社耶路撒冷1月19日电（记者王卓伦 冯国芮）以色列军方19日晚发表声明说，3名被扣押在加沙地带的以色列人被巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）释放并抵达以色列。

1月19日，搭载获释以色列人的直升机抵达以色列拉马特甘的一所医院附近。新华社记者 陈君清 摄

加沙地带停火协议于当天11时15分生效。3名获释的以色列人均为女性，是根据停火协议首批获释的加沙地带被扣押人员。她们在加沙地带被红十字国际委员会车辆转移至以军直升机，然后前往以色列特拉维夫的医院接受检查。

1月19日，人们在以色列特拉维夫的一座广场集会，欢迎3名以色列人被释放回国。新华社记者 王卓伦 摄

新华社记者在医院门口看到，大批民众聚集在那里。当获释人员乘坐的救护车抵达时，人群中发出阵阵欢呼声。以色列政府新闻办公室发布的图片和视频显示，获释人员已在医院与亲友团聚。

1月19日，在以色列拉马特甘的一所医院，人们庆祝3名以色列人被释放。新华社记者 陈君清 摄

卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德15日晚宣布，以色列与哈马斯就加沙地带停火达成协议。协议第一阶段于19日开始实施，哈马斯将释放33名被扣押人员，以交换以色列释放巴勒斯坦被扣押人员。

1月19日，搭载获释以色列人的救护车队抵达以色列拉马特甘的一所医院。新华社记者 陈君清 摄

1月19日，搭载获释以色列人的直升机抵达以色列拉马特甘的一所医院附近。新华社记者 陈君清 摄

1月19日，人们在以色列特拉维夫的一座广场集会，欢迎3名以色列人被释放。新华社记者 王卓伦 摄

1月19日，搭载获释以色列人的直升机抵达以色列拉马特甘的一所医院附近。新华社记者 陈君清 摄

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