新华社开罗1月19日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹武装部队19日发表声明说，军方18日在该国西部北达尔富尔州首府法希尔展开军事行动，打死40多名苏丹快速支援部队人员。

声明说，苏丹武装部队18日出动战机，针对苏丹快速支援部队分布在法希尔市东北部和南部的多个控制点发动三次空袭，打死40多名苏丹快速支援部队人员，另有多人受伤。

北达尔富尔州卫生部长易卜拉欣·阿卜杜拉·哈提尔19日告诉新华社记者，苏丹快速支援部队18日袭击该州乌姆卡达达市东部一村庄，造成18名平民死亡，另有5人受伤。

苏丹快速支援部队尚未对此作出回应。

2024年5月以来，苏丹武装部队联合地方武装围绕北达尔富尔州的控制权与苏丹快速支援部队在法希尔展开激烈战斗。目前，苏丹快速支援部队已控制西部达尔富尔地区除北达尔富尔州以外的其他4个州。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1230万人流离失所。

(责编：刘叶婷、张悦)