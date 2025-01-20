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综合消息丨加沙停火换俘协议在波折中生效

2025年01月20日08:52 | 来源：新华网
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　　新华社多哈1月19日电（记者汪强）19日，加沙地带停火换俘协议生效，3名以色列人被释放。不过，协议生效并非一帆风顺，以色列一度称未收到巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）提供计划于当天释放的被扣押人员名单，令生效时间推迟数小时。

　　停火换俘协议原定于加沙当地时间19日8时30分生效。然而，以军方发言人哈加里在这一时间发表视频声明说，由于以方未收到哈马斯提供的3名将在当天被释放的扣押人员名单，以军将继续作战。以军炮兵和战机随后袭击了加沙地带北部和中部的多个目标。

　　哈马斯随后发表声明说，哈马斯将遵守停火协议有关条款，推迟提交人员名单只是“技术问题”。据卡塔尔半岛电视台19日报道，由于以色列军机仍在轰炸，哈马斯只能派人实地确认被扣押人员的姓名和位置，因此花费了额外时间。

　　当天晚些时候，以色列总理办公室发表声明说，已收到哈马斯提供的3名被押人员名单，加沙停火换俘协议于当地时间19日11时15分开始生效。

　　卡塔尔外交部发言人安萨里同日也在社交媒体发文确认协议生效。安萨里说，被释放的3人均为以色列公民，其中一人同时拥有罗马尼亚国籍，另一人同时拥有英国国籍。

　　以色列媒体在当天晚些时候报道说，3人已被哈马斯释放。据卡塔尔媒体报道，3人将被移交给红十字国际委员会，然后被带到以色列军事设施进行初步健康检查，再被送往医院，与家人团聚。

　　以色列未来预计将释放约90名巴勒斯坦被扣押人员，其中主要是未成年人和女性。

　　卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德15日晚宣布，以色列与哈马斯已就加沙地带停火达成协议。协议第一阶段将于19日开始实施，哈马斯将释放33名被扣押人员，以交换以色列释放巴勒斯坦被扣押人员。

(责编：刘叶婷、张悦)

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