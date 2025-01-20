本报记者 颜 欢 谢亚宏

瑞士兰德瓦瑟河畔，达沃斯小镇银装素裹。1月20日至24日，被誉为“世界经济风向标”的世界经济论坛2025年年会将在这里举行。

2017年以来，习近平主席三次出席世界经济论坛活动并发表重要演讲，发出了支持经济全球化、维护和践行多边主义、共创美好世界的最强音。当前，世界经济正在缓慢复苏，但也面临不少挑战。来自世界不同地区、国家的各界人士将围绕年会主题“智能时代的合作”，共同探讨加强合作之道，探寻未来发展机遇。各方期待，中国方案、中国智慧将继续为完善全球经济治理、促进世界经济增长贡献正能量。

“面对种种挑战，中国总能发挥智慧积极应对”

联合国本月初发布《2025年世界经济形势与展望》报告，预测2025年世界经济将增长2.8％，与2024年持平。报告说，尽管全球经济展现出一定韧性，经受住了一系列相互叠加的冲击，但受投资疲软、生产率增长乏力等影响，全球经济增长仍低于新冠疫情前3.2％的平均水平。

世界经济论坛近日发表《2025年全球风险报告》指出，全球格局日益分化，升级的地缘政治、环境、社会和技术挑战正威胁着稳定与进步。世界经济论坛执行董事米雷克·杜谢克认为，全球领导人面临着一个至关重要的选择：是致力于促进合作、增强韧性，还是任由不稳定局势持续加剧，“这一抉择的利害关系，可谓前所未有”。

廓清世界经济发展的迷雾，需要思想的指引。

“世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的。”2017年1月，习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上发表题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲，强调面对经济全球化带来的机遇和挑战，正确的选择是，充分利用一切机遇，合作应对一切挑战，引导好经济全球化走向。面对单边主义和保护主义抬头，中国坚定扩大高水平开放，推动建设开放型世界经济，努力让经济全球化更好惠及每个国家、每个民族。

“世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。”2021年1月，习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上发表题为《让多边主义的火炬照亮人类前行之路》特别致辞，呼吁践行真正的多边主义，同舟共济、团结合作，共创美好的未来。

“大江奔腾向海，总会遇到逆流，但任何逆流都阻挡不了大江东去。动力助其前行，阻力促其强大。”2022年1月，习近平主席在2022年世界经济论坛视频会议上发表题为《坚定信心 勇毅前行 共创后疫情时代美好世界》的演讲，强调世界各国要坚持真正的多边主义，坚持拆墙而不筑墙、开放而不隔绝、融合而不脱钩，推动构建开放型世界经济。

深邃思想穿云破雾，中国的经济全球化主张和构建人类命运共同体理念，在达沃斯激荡起加强团结合作、共促全球发展的共识。“面对种种挑战，中国总能发挥智慧积极应对。”世界经济论坛创始人兼董事会主席施瓦布表示。

当前，经济全球化动力和阻力胶着，但动力仍然胜过阻力。中国呼吁各方携手推动普惠包容的经济全球化，更好惠及不同国家、不同群体。破解“世界之问”的中国方案收获了越来越多的共鸣。意大利金砖国家研究会副主席亚历山德罗·比安奇对本报记者表示，中国智慧与方案成为指引世界稳定前行的一盏明灯，成为完善全球治理、凝聚团结共识的重要力量。

“中国的成功可以为全球经济提供稳定的力量”

2024年，按不变价格计算，中国国内生产总值比上年增长5.0％。中国经济顶住压力，交出了“总体平稳、稳中有进”的答卷，继续展现强劲韧性和活力，提振了国际社会对中国发展的信心。世界经济论坛总裁博尔格·布伦德直言：“我看好中国经济前景。中国采取刺激内需等一系列措施，有效提振经济，政府拥有充足的政策工具箱应对各类挑战。”

近年来，中国对世界经济增长的年贡献率基本在30％左右，是全球经济增长的最大动力源。世界银行的最新报告认为，中国经济正维持强劲增长势头，而宏观政策发力将进一步提振经济。韧性来源于中国经济在长期发展中形成了良好稳固的基本面。中国产业体系完备，经营主体类型多样，适应环境变化的能力强，居民储蓄率高、适应经济波动的能力也较强，让中国拥有强大的抗风险能力。

2024年12月，来华出席“1+10”对话会的主要国际经济组织负责人高度评价中国经济发展成就，看好中国发展前景，并表示世界各国将目光投向中国，希望并相信中国将继续发挥世界经济增长重要引擎作用。

今年1月14日，世界经济论坛宣布17家创新制造企业加入全球灯塔网络，其中8家企业或工厂位于中国，意味着中国在生产效率、供应链韧性、可持续创新等方面达到世界一流水平。

在湖北的一座新能源汽车总装车间，实时更新的数字屏幕和来回穿梭的自动化车门输送线等给人“未来世界”之感。约旦驻华大使侯赛尼和一同到访的各国驻华使节纷纷拍照留念，他说：“我在这里看到了中国制造的高品质，供应链的可靠性，未来服务的可持续性。”

面对开放与封闭的博弈，中国坚持全面深化改革，为世界经济发展注入强劲动能。数据显示，2024年中国对联合国统计分组中几乎全部国家和地区都有进出口记录，对160多个伙伴实现进出口增长，是150多个国家和地区的主要贸易伙伴。2024年12月1日，中国给予所有已建交的最不发达国家100％税目产品零关税待遇，带动当月自相关国家进口增长18.1％，较前11个月加快5.8个百分点，充分证明中国超大规模市场潜力巨大，能够为更多国家带来广阔机遇。

“中国的成功可以为全球经济提供稳定的力量。”《巴基斯坦观察家报》网站刊文指出，中国的发展轨迹不仅事关中国经济复苏，也是全球经济企稳的潜在催化剂。

“只有加强合作、共同行动才是全球发展的正确答案”

“中国古人讲‘同舟共济’，现在国际社会则需要‘同球共济’。”习近平主席的重要判断，蕴含着破解时代之问的深邃智慧。

世界经济论坛日前发布年度旗舰报告《全球合作晴雨表》，强调技术变革尤其是前沿技术在推动全球合作方面具有重要作用。中国始终坚持开放包容的科技合作，和各国共享科技创新成果，共同应对全球性挑战。

中国卫星导航、5G、电商等发展经验通过高质量共建“一带一路”走向全球；成熟的电动汽车、光伏等技术为绿色低碳转型和可持续发展注入动力；提出《全球人工智能治理倡议》，呼吁加强人工智能国际治理和合作，确保人工智能向善、造福全人类……

塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任卡塔琳娜·扎基奇对本报记者表示：“中国加快培育发展新质生产力，将为中国式现代化建设提供支撑。中国还积极与全球南方国家开展创新合作、共享发展成果，为世界经济复苏和可持续增长创造更多机遇。”

从引领全球南方国家团结合作、共同迈向现代化，到在多边贸易谈判和气候变化问题谈判中发挥更重要作用，中国成为多边主义的重要支柱和促进世界和平与发展不可或缺的重要力量。

“中国是一个言出必行的国家。观察中国的发展历程以及中国与秘鲁等拉美国家的合作足迹，不仅涉及多领域，而且取得了显著成效。”秘鲁前总统弗朗西斯科·萨加斯蒂对本报记者表示，“从秘中合作来看，只有加强合作、共同行动才是全球发展的正确答案。”

哥斯达黎加前总统卡洛斯·阿尔瓦拉多对本报记者表示，中国坚定维护多边主义，积极推动全球合作，携手各国共同发展，将为更好应对全球挑战、完善全球治理体系发挥建设性作用。

在白雪皑皑的达沃斯，国际社会期待各方“同球共济”、共渡难关，携手走向通往春暖花开之路。面对世界变乱交织，中国有信心迎接挑战，并愿意同各国一道，做友好合作的践行者、文明互鉴的推动者、构建人类命运共同体的参与者，共同开创世界的美好未来。

（本报瑞士达沃斯1月19日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月20日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)