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中国经济展现的韧性弥足珍贵（和音）

2025年01月20日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，经济高质量发展大势也没有变，发展的“时”和“势”依然占优

　　

　　“中国经济以好于预期的表现为2024年画上句号”“去年第四季度，中国经济同比增长5.4%，大大超出了分析师的预期”“中国经济增长惠及世界”……中国近日发布2024年经济“成绩单”，经济总量达到134.9万亿元人民币，比上年增长5.0%，让国际社会看到了中国经济的强大韧性和高质量发展的光明前景。

　　在世界经济复苏乏力的当下，主要经济体的经济韧性弥足珍贵。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，2024年中国经济总量首次突破130万亿元人民币，增速在世界主要经济体中名列前茅，继续是世界经济增长的重要动力源。国际货币基金组织首席经济学家皮埃尔—奥利维耶·古兰沙表示，这是一个“超出预期的惊喜”，国际货币基金组织在最新一期《世界经济展望报告》更新内容中上调2025年中国经济增长预期。

　　每天8万多辆汽车下线、340万台智能手机出厂，超过4.7亿件快递在寄送……这是中国经济活力的生动注脚。雄厚的经济基础、超大规模市场的优势和完整的产业体系，是中国应对风险挑战的最大底气。虽然外部环境变化带来的不利影响加深，经济运行仍面临不少困难和挑战，但中国经济实力、科技实力、综合国力跃上了新的台阶，中国发展的基础更牢、条件更优、动力更足、抗风险能力更强，能够把各方面有利因素转化为发展的实绩，推动经济持续向好。英中贸易协会主席古沛勤表示，中国经济增长总的趋势非常积极，中国将继续发展，继续对世界的未来发挥巨大作用。

　　“垂直种植蔬菜的立体农场、在农场周围飞行的无人机……中国各地都在积极利用高科技促进粮食增产。”不久前，一位外媒记者在中国农村采访后写道。这些富有科技感的场景，折射出新质生产力正在赋能中国高质量发展。过去一年，中国经济结构持续优化，规模以上高技术制造业增加值增长8.9%，明显快于工业乃至装备制造业的增长速度；信息传输、软件和信息技术服务业增加值均实现两位数增长；新能源汽车、集成电路、工业机器人等产品产量增长明显，反映出中国产业升级演进的方向。“中国有非常快的创新速度、非常强烈的创新意愿，以及勇于创新的文化，我们非常喜欢这样饱含‘创新’的整体氛围。”德国宝马集团负责研发的董事弗兰克·韦伯表示。

　　中国坚定不移推进高水平对外开放，在贸易保护主义和全球经济碎片化趋势加剧的当下展现了担当。2024年中国货物进出口总额达43.8万亿元人民币，增长5.0%，创历史新高。稳步扩大制度型开放，深化外商投资促进体制机制改革，出台更多自主开放和单边开放政策，扩大面向全球的高标准自贸区网络，全面放宽优化过境免签政策……中国以高水平开放促进高质量发展，是中国经济具有强大韧性的又一重要原因。数据显示，2024年中国引资结构持续优化，前11个月新设外资企业5.2万家，吸引外资7497亿元人民币。巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯认为，中国持续推进改革开放，在实现自身发展的同时积极融入全球经济，为世界发展与繁荣不断注入动力。

　　中国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，经济高质量发展大势也没有变，发展的“时”和“势”依然占优。面对前进道路上的挑战，中国有信心继续推动经济高质量发展，给世界带来新的惊喜和机遇。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月20日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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