——访匈牙利投资促进局局长约·伊什特万

本报记者 刘仲华

“匈牙利是共建‘一带一路’倡议的重要参与者，也是中国在中东欧地区最重要的合作伙伴之一。匈牙利已成为中国在中东欧地区投资的重要目的地，两国在基础设施、科技研发和投资领域的合作成果显著。”匈牙利投资促进局局长约·伊什特万日前在接受本报记者专访时表示，中国积极参与匈牙利经济发展和现代化建设，“对我们来说，与中国合作带来了巨大机遇”。

约·伊什特万介绍，匈牙利投资促进局成立于2014年，是匈牙利外交和对外经济部下属促进投资的专业咨询机构，在10年来推动2000多个外资项目落地匈牙利，创造超过15万个工作岗位。2023年，中国对匈牙利直接投资占匈牙利吸引外国直接投资总额的58%，越来越多的中国企业来匈牙利投资兴业。

约·伊什特万认为，新能源汽车和电池产业代表未来发展方向。去年10月，匈牙利投资促进局组织了电动汽车供应商论坛，112家匈牙利企业代表与中国电动汽车厂商比亚迪的技术专家进行了交流，以深挖合作潜力。约·伊什特万说：“我坚信，与中国等其他亚洲伙伴进行产业合作是未来发展的重要方向。目前，中国在全球电动汽车产业领域处于领先优势。我们要与中国等亚洲国家建立更紧密的联系和更广泛的合作。”

“多年来，匈牙利‘向东开放’战略推动了匈牙利与亚洲国家建立相互尊重的经济合作关系，特别是与中国的合作逐步加深。”约·伊什特万举例说，来自中国的亿纬锂能公司在匈建立了该公司首个欧洲工厂，将为宝马工厂提供电池产品；宁德时代匈牙利电池工厂将为附近的梅赛德斯—奔驰汽车工厂供应电池。

不久前，约·伊什特万率团访问了广东深圳，走访了生物技术、信息产业、电子和医疗设备等领域企业，受到了中方伙伴的热烈欢迎。在他看来，深圳是一座创新进取、充满未来气息的城市，正努力成为全球科技创新中心。“在深圳，我们走访的每家企业都非常重视研发，一些企业已经与匈牙利开展了合作。”约·伊什特万表示，中国在多个技术领域处于世界领先地位。目前，匈牙利与中国的合作已覆盖科技、教育、基础设施等方面，“匈方期待进一步与中国加强各领域的合作，实现技术升级与价值链提升。”

在第二届中国国际供应链促进博览会上，匈牙利以主宾国身份亮相，匈牙利馆以“科技链接”为主题，展示匈牙利的优势产业、特色资源、文化遗产、优美风景和国家品牌形象。“通过链博会平台，匈牙利企业与中国伙伴可以开展更多合作。”约·伊什特万表示，对中国了解越多，对中国经济和未来发展的信心就越强，“我坚信中国经济回升向好势头持续增强，也期待中国进一步加大对匈牙利的投资”。

（本报布达佩斯电）

《 人民日报 》（ 2025年01月20日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)