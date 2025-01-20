赵 星

今年1月20日是中国和阿富汗正式建立外交关系70周年纪念日。70年前，两国老一辈领导人以卓识远见和坚定信念，跨越险峻的帕米尔高原，架起中阿友好合作的桥梁，开启了两国关系新篇章。

70年来，中阿两国风雨同舟、守望相助，友谊历久弥坚。阿富汗是最早承认新中国的国家之一。阿方始终恪守一个中国原则，支持中方坚定维护国家统一的决心和努力。中国一直对阿富汗坦诚相待，力所能及为阿富汗经济社会发展提供帮助。上世纪六七十年代，中国在阿富汗帕尔万省援建水利工程，在坎大哈省援建米尔瓦伊斯医院。如今，水利工程仍灌溉万亩良田，使沿线3万多户家庭受益；米尔瓦伊斯医院仍为数百万民众提供医疗服务，被当地人亲切地称为“中国医院”。中国援建喀布尔大学综合教学楼和礼堂、国家职业技术学院等标志性项目，帮助阿富汗解决经济民生困难。

当前，中阿友好关系迈入新的发展阶段。中国始终是支持阿富汗和平稳定发展的友好邻邦。中国坚持“三个尊重”“三个从不”，即尊重阿富汗独立、主权和领土完整，尊重阿富汗人民做出的自主选择，尊重阿富汗的宗教信仰和民族习惯；从不干涉阿富汗内政，从不在阿富汗谋求私利，从不寻求所谓势力范围。中国秉持亲诚惠容理念，以实际行动支持阿独立自主发展，树立了睦邻友好的典范，为两国合作注入信心与动力。

中国始终是支持阿富汗和平重建和经济发展的重要伙伴。双方重大合作项目顺利推进，2024年1月至9月中国对阿富汗直接投资增长迅速，增幅位列亚洲各国之首。2024年全年双边贸易额有望突破15亿美元。中国通过双多边渠道向阿提供各类援助，帮助阿富汗应对挑战。中国为阿方提供2000多个赴华培训名额，为品学兼优的当地大学生颁发“大使奖学金”，支持阿富汗提升自主和可持续发展能力。喀布尔至乌鲁木齐直飞航线成为中阿两国人员往来的重要通道，越来越多的阿富汗人来华经商留学。藏红花、松子、青金石等阿富汗特色产品进入中国市场，深受中国消费者喜爱。两国各领域务实合作潜力巨大，前景广阔。

中国始终是为阿富汗主持公道的正义力量。中国坚定在联合国等多边场合为阿富汗仗义执言，呼吁国际社会增加对阿富汗人道主义和发展援助，加强同阿富汗临时政府对话接触，解除对阿富汗的单边制裁，敦促有关国家归还侵占阿富汗人民的海外资产等，彰显作为负责任大国维护国际公平正义、助力阿富汗重建发展的真诚善意和责任担当。

当前，中国正处于以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期。阿富汗正致力于追求国家稳定与发展。中方愿与阿方携手并肩，共谋安全稳定，共享发展机遇，让中阿友谊薪火相传，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界贡献力量。

（作者为中国驻阿富汗大使）

《 人民日报 》（ 2025年01月20日 03 版）

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