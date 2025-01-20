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外国友人镜头里的今日中国——

河山添锦绣 星光映万家

2025年01月20日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　上图：重庆国际物流枢纽园区内，一个个集装箱正在从列车上卸下。    
　　西部国际传播中心俄罗斯籍主播  娜塔莎摄
　　跨越山海，连接世界，西部陆海新通道正加速延伸，不断创新合作共建机制，成为推动中国与沿线国家经贸合作、维护全球供应链稳定的重要通道。在这条“国际物流大通道”的运营中心里，我看到铁路四通八达、联通千城万乡，亲身感受了中国的发展速度。
　　下图：海南环岛旅游公路万宁市岭仔村段，沿岸的水塘如同调色盘一般，与山水构成了动人的风光画卷。
　　海南大学巴基斯坦籍留学生 夏希乌拉摄
　　沿着海南环岛旅游公路一路前行，我感受到这条公路犹如一条美丽的“珍珠项链”，串起了湛蓝的海水、连片的礁石、特色的海湾、传统的民居和舌尖上的美味，让人流连忘返。这里既为来自世界各地的游客提供了极具开放性、参与性的旅游资源，也通过加强基础设施建设、创新旅游手段等助力沿线村镇经济发展。

　　上图：湖南长沙市望城区白箬铺镇，湖南中医药大学学生正在参加“三下乡”活动。
　　湖南中医药大学南苏丹籍留学生 盖 瑞摄
　　在湖南农村，我感受到了温暖与活力。作为世界第一大粮食生产国，中国以占世界9%的耕地，养活了世界近20%的人口，为维护世界粮食安全作出了巨大贡献。
　　下图：甘肃金昌市永昌县水源镇的“永昌苜蓿科技小院”，苜蓿生产示范基地喜获丰收。
　　甘肃农业大学加纳籍留学生 博阿马·所罗门摄
　　在甘肃河西走廊，我见证了牧草“产学研、育繁推、种加销”全产业链的蓬勃发展。收获季节，智能先进的农机设备，既降低了人工劳动强度，又提高了作物品质，现代科技正赋能传统农业走向智慧未来。

　　上图：湖北武汉市中心的高楼大厦倒映在碧水中。
　　武汉长江外籍人员子女学校执行董事  詹姆斯·兰塞姆摄
　　在武汉生活多年，我切实感受到这里日新月异的发展面貌。作为长江经济带核心城市之一，武汉发挥的作用越来越大，对周边城市的辐射带动作用也越来越强。
　　下图：宁夏银川市金凤区丰登镇润丰村新貌。      
　　宁夏大学赤道几内亚籍留学生  姆西罗摄
　　新型城镇化是中国高质量推进乡村全面振兴的动力源。在中国很多地方，乡村居民和城市居民一样，享受着经济社会发展带来的好处和便利。

　　上图：位于安徽芜湖市的奇瑞新能源汽车生产线。   
　　安徽师范大学外国语学院法国籍教师  桑  迪摄
　　近年来，中国以科技创新推动经济绿色低碳转型，以新能源汽车为代表的诸多新兴产业取得长足发展，为城市绿色发展、人民幸福生活增添更多活力和动力。芜湖的新能源汽车等产业发展迅速，我期待未来能有更多时间走走看看，感受这座城市绿色发展的澎湃动能。
　　下图：骑行爱好者迎着海风，穿行于山东日照市的阳光海岸绿道。     
　　美国籍视频博主  雷诺门摄
　　在日照，我用镜头捕捉到了一幕幕生动的绿色低碳生活场景。太阳能路灯温柔地照亮街道，自行车骑行者与新能源公交车成为流动风景，工厂企业增“绿”向“新”。每一张照片都是日照之美的见证，展现了城市对高质量绿色发展的追求。希望透过我的镜头，让更多人感受到中国的美丽面貌。

　　走过春夏秋冬，经历风雨彩虹，今天的中国高质量发展持续推进，新产业新业态新模式竞相涌现，新发展新变化令人欣喜。从在华工作、学习、生活或来访的外国友人镜头记录的场景可以感受到，中国乘着改革开放的时代大潮阔步前行，中国式现代化的前景更加广阔。

　　（本版文字由本报记者姜峰、曹文轩、杨迅、赵帅杰、强郁文、张文、田先进、侯琳良采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月20日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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