上图：位于安徽芜湖市的奇瑞新能源汽车生产线。

安徽师范大学外国语学院法国籍教师 桑 迪摄

近年来，中国以科技创新推动经济绿色低碳转型，以新能源汽车为代表的诸多新兴产业取得长足发展，为城市绿色发展、人民幸福生活增添更多活力和动力。芜湖的新能源汽车等产业发展迅速，我期待未来能有更多时间走走看看，感受这座城市绿色发展的澎湃动能。

下图：骑行爱好者迎着海风，穿行于山东日照市的阳光海岸绿道。

美国籍视频博主 雷诺门摄

在日照，我用镜头捕捉到了一幕幕生动的绿色低碳生活场景。太阳能路灯温柔地照亮街道，自行车骑行者与新能源公交车成为流动风景，工厂企业增“绿”向“新”。每一张照片都是日照之美的见证，展现了城市对高质量绿色发展的追求。希望透过我的镜头，让更多人感受到中国的美丽面貌。