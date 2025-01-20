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英国气象局：2024年全球大气二氧化碳浓度增速创纪录

2025年01月20日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社伦敦1月19日电  （记者郭爽）英国气象局日前发布研究显示，2024年全球大气中二氧化碳浓度相较2023年出现创纪录的增长速度，让应对全球变暖的前景更显严峻。

　　夏威夷冒纳罗亚天文台自1958年开始长期测量大气中二氧化碳浓度。英国气象局发布的公报指出，冒纳罗亚天文台测得2024年大气二氧化碳浓度较2023年上升了3.58ppm，是该天文台67年来测得增幅最大的一年，远超英国气象局预测的2.84±0.54ppm（ppm为百万分之一）。

　　根据联合国政府间气候变化专门委员会测算，如果要将全球升温控制在1.5摄氏度以内，大气中二氧化碳浓度增幅就需要减缓至每年1.8ppm。

　　卫星测量显示，2024年由于化石燃料燃烧产生创纪录的高排放量，而自然碳汇，即自然界（如热带森林）能够吸收和储存大量二氧化碳的机制，影响又较弱，再加上一些地区罕见的野火等，导致全球范围内的碳排放量出现大幅上升。

　　根据预测，2025年大气中二氧化碳增幅将低于2024年，在2.26±0.56ppm，这在一定程度上与厄尔尼诺现象向拉尼娜现象转变有关。尽管如此，全球升温速度仍过于迅速，要实现将全球升温控制在1.5摄氏度以内的目标难度很大。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月20日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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