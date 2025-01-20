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执拗的叙利亚“摆渡人”（环球走笔）

李 潇
2025年01月20日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　“放心吧，我们全家都在贝鲁特安顿好了。”收到叙利亚朋友谢里夫报平安的消息，我的心踏实了许多。去年12月叙利亚局势突变以来，我牵挂在叙利亚工作期间结识的当地朋友，挨个询问他们的近况。

　　谢里夫50多岁，身形瘦削挺拔，双眼炯炯有神，是叙利亚一家运输公司的司机。2017年，我赴叙利亚常驻。当时抵离叙利亚均需取道黎巴嫩。从叙利亚首都大马士革到黎巴嫩首都贝鲁特的公路，是叙利亚与外界联系的主要通道。我去贝鲁特时经常乘坐谢里夫的车，久而久之就和他熟络了。

　　谢里夫像我认识的所有叙利亚人一样热情友好，他视自己为“摆渡人”——穿行于两国间，为来往乘客提供安全贴心的服务。“你好！欢迎来到大马士革，很高兴为你提供帮助。”初次见面时谢里夫的话令我记忆犹新。一路上，他边开车边介绍当地情况，从叙利亚出入境政策的最新变化到汇率走势，从哪里能买到家用发电机到哪里有地道的风味餐馆……这让我既感到温暖，也感受到他对自己国家的热爱。

　　2018年4月14日凌晨，美英等国未经联合国安理会授权对大马士革发动空袭。剧烈的爆炸声震耳欲聋，火光照亮夜空，大马士革一夜无眠。第二天外出采访，刚好路过谢里夫家，我进去看他。“我妻子抱着孩子在房间角落里蜷缩了一整夜，孩子吓得一直嚎啕大哭，怎么都哄不好。我们究竟做错了什么，要经受这些？”谢里夫说话时，眼中充满了愤怒和困惑。

　　有一次，谢里夫载着我行驶在贝鲁特城区，经过一条街巷时，车速明显放缓。他指着街道尽头告诉我，那是他哥哥家。2011年叙利亚危机发生后，他哥哥第一时间带着家人搬到黎巴嫩，谢里夫选择留守叙利亚，兄弟俩因此产生了一些隔阂。“我经常路过这里，但很少去找他。”谢里夫有些执拗地说，“我们做了不同的决定，虽然我到现在也不知道究竟谁对谁错。”

　　最后一次见到谢里夫，是2021年初我离开叙利亚前。那天他一反常态，话很少，人也有些消沉。询问后才知道，他刚刚帮忙办完邻居萨利姆儿子的葬礼。“战争刚开始时，萨利姆的妻子就不幸遇难。他带着年幼的儿子从阿勒颇来到大马士革，辛辛苦苦把孩子抚养成人。儿子眼看就要大学毕业了，却在路上遭遇爆炸身亡……”谢里夫的神情中满是哀伤。得知我即将返回中国，谢里夫尽管很不舍，还是为我感到高兴：“你有一个和平繁盛、能给人民提供安稳幸福生活的祖国，这是多么幸运！”

　　近期叙利亚局势急剧动荡，谢里夫终于听从哥哥的建议，带着家人暂时到贝鲁特安顿下来，但他认为自己迟早要返回叙利亚。“我会继续在这里‘摆渡’，帮助更多的人。”谢里夫说，“以前我更多的是载着乘客离开叙利亚，其实我更愿带着叙利亚人回到祖国。真希望叙利亚早日恢复稳定。”

　　看着叙利亚朋友们发来一条条报平安的消息，遥想那片有着悠久文明的土地，心中不免感慨万千。那里的人民真诚质朴、勇敢坚韧，尽管经历艰难困苦、战乱凶险，依旧不乏积极生活的热忱，向往和平美好的明天。一位叙利亚朋友说，“期待早日重逢在玫瑰盛放的大马士革”。希望叙利亚尽快恢复安宁，叙利亚人民重获幸福生活。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月20日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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