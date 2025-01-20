探访中企在沙特打造的全球最大离网储能项目

本报记者 管克江

红海旅游项目正在施工。

山东电建三公司供图

项目现场整齐排列的储能箱。

本报记者 管克江摄

近日，位于沙特西南部沙漠腹地的“沙漠岩石”酒店开始对外营业。作为红海旅游项目的一环，该酒店挖山而建，从远处看与巨型岩石群浑然一体。游客或许会问：沙漠岩石之间，用电问题怎么解决呢？不久前，中国电建所属山东电建三公司工作人员带领本报记者走进项目现场，在茫茫沙地中一路颠簸，绕过“沙漠岩石”酒店，发现了奥秘：原来，在岩石群的背后，隐藏着一座由“小型光伏+储能系统+内燃机发电”组成的智能微电网，其产生的电力由地下电缆直通酒店。

红海旅游项目是沙特“2030愿景”推出的超大型基础设施建设项目之一。建成后的红海新城占地2.8万平方公里，覆盖200多公里的海岸线和90座岛屿，到2030年完工时，将拥有50个酒店、1000多座住宅和1个国际机场。为了体现绿色环保特色，新城全部使用绿色电力。这也是山东电建三公司作为EPC（设计—采购—施工）总承包的红海公用基础设施项目中的重要内容。据了解，红海公用基础设施项目已完成99%，预计2025年3月移交业主。红海新城是世界上第一个融合多能源互补系统的大型商业化公用基础设施项目。

山东电建三公司红海项目经理莫兵介绍，该项目施工点多、范围广，岸上最远跨距100公里，指挥中心至海岛最远跨距100公里。为了满足不同地域的用电需求，项目建设了5个光伏电站，搭配“储能系统+内燃机发电”，组成全球规模最大的清洁能源离网系统，其中3处为微电网。这样，红海新城白天由光伏发电，晚上由储能系统供电，需求不足时用生物质能发电。

记者在多个电站看到，在光伏阵列旁，整齐排列着一座座白色的集装箱柜。每个集装箱柜就是一组巨大的储能电池。据介绍，项目共有6个储能电站，由607个储能集装箱组成，设计总储电容量为1.3吉瓦。这也是全球规模最大的离网储能项目。

储能系统不仅承担着供电职能，对调节电网稳定也至关重要。2024年5月，一场暴风雨袭击红海，多个变电站遭到影响，项目断电。项目副经理潘从旭介绍，传统电网在这种情况下可能需要数小时，甚至更长时间才能恢复，而项目储能系统拥有智能“黑启动”技能。当事故发生几秒钟后，储能电站的电力电子设备就开始快速响应。通过精确的电力电子控制，电网系统快速启动，在不到一分钟的时间里，储能电站便开始供电，电网逐渐恢复至最初电压和频率。

“中企在沙特打造了全球最大离网储能项目。该储能电站与光伏发电系统相结合，为项目提供了可靠的绿色能源。”沙特国际电力和水务公司红海项目公司首席执行官安德鲁表示，“中企展示了技术实力和创新能力，为红海项目作出巨大贡献。我们对未来沙中合作充满信心。”

（本报沙特延布电）

《 人民日报 》（ 2025年01月20日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)