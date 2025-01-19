新华社耶路撒冷1月19日电（记者王卓伦 冯国芮）以色列总理办公室19日发表声明说，已收到巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）提供的应于当日获释的三名被扣押人员名单，加沙停火换俘协议于当地时间19日11时15分开始生效。

根据声明，以方安全机构目前正在核实细节，被扣押人员家属已得到通知。

另据以色列总理办公室最新发表的声明，预计被扣押人员将于当地时间19日16时获释。

哈马斯下属武装组织卡桑旅发言人阿布·乌拜达19日公布当天将释放的三名以色列在押人员名单。她们是罗米·朱宁（24岁）、埃米莉·达马里（28岁）、多龙·施坦巴尔·海尔（31岁）。

加沙地带停火换俘协议本应于当地时间19日8时30分生效。以色列军方发言人哈加里当天在这一时间发表视频声明说，由于以方未收到哈马斯提供的三名将释放的被扣押人员名单，以军将继续作战。根据以军发表的声明，以军炮兵和战机随后袭击了加沙地带北部和中部的多个目标。

卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德15日晚宣布，以色列与哈马斯已就加沙地带停火达成协议。协议第一阶段将于19日开始实施，哈马斯将释放33名被扣押人员，以交换以色列释放巴勒斯坦被扣押人员。

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