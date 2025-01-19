人民网曼谷1月19日电 （记者简承渊）加德满都消息：1月18日，“2025尼泊尔旅游年”暨中国新年系列庆祝活动启动仪式在巴德岗王宫广场隆重举行。中国驻尼泊尔大使陈松及夫人，尼泊尔能源、水资源和灌溉部长卡德卡，巴德岗市长普拉贾帕蒂，尼泊尔旅游委员会首席执行官迪帕克等出席，中尼两国民众及国际游客近万人参加。

活动现场。主办方供图

陈松在致辞中表示，当前中尼各层级、各领域交往在两国领导人定向把舵引领下加速推进。中方欢迎尼方在华举行“2025尼泊尔旅游年”推介活动，将鼓励更多游客赴尼旅游。此次举办“2025尼泊尔旅游年”暨中国新年系列庆祝活动启动仪式，旨在落实两国领导人重要共识，进一步提升两国旅游合作水平，拉近两国人文纽带。相信在“旅游年”的号召下，尼泊尔将会出现更多中国游客的身影。期待双方抓住机遇，以旅游业快速发展带动中尼经贸、互联互通、基础设施、文教等交流与合作，以践行全球文明倡议助推落实全球发展倡议，加快实现“繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人”的发展愿景。

活动现场。主办方供图

卡德卡、普拉贾帕蒂、迪帕克等嘉宾在致辞中表示，巴德岗王宫广场历史悠久，在这里举办“2025尼泊尔旅游年”和中国新年系列庆祝活动启动仪式意义非凡。尼中是山水相连的好朋友、好邻居、好伙伴，尼方期待学习中方先进的经验，通过提升自身水平促进中国游客数量在“旅游年”再创新高，带动尼泊尔经济繁荣。尼高度重视中国游客在尼体验，将努力打造量身定制的旅游服务，并同中国旅行社、媒体及网络红人合作，推广尼独特的人文与自然景观。尼方嘉宾祝贺中国人民新春快乐、阖家幸福，祝愿友好邻邦中国繁荣昌盛、国泰民安！

活动现场。主办方供图

(责编：苏缨翔、刘慧)