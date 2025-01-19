人民网韩国华川1月19日电 （记者莽九晨）1月11日至2月2日，“2025年华川山鳟鱼庆典”在韩国江原道华川郡举行，为期23天。

“2025年华川山鳟鱼庆典”活动现场。人民网记者 莽九晨摄

据华川郡消息，华川山鳟鱼庆典始于2003年，从2006年起每年接待游客人数均超百万。据主办方统计，今年的庆典首日接待游客超过10.9万人。截至本月17日，累计507055名游客参与该活动，其中外国游客有24324名。今年的庆典期间，华川郡每周末还举行丰富多彩的演出活动，以吸引更多游客到访。庆典活动现场除冰钓场，还设有烤鱼区、冰雕区、徒手抓鱼体验区等。

在“2025年华川山鳟鱼庆典”活动中参与冰钓的外国游客们。人民网记者 莽九晨摄

一名外国游客正在展示刚钓上来的山鳟鱼。人民网记者 莽九晨摄

华川郡守崔文洵表示，华川郡今年以“安全庆典”为重心，庆典期间每日对冰层厚度进行检查，确保游客安全。“我们将尽最大努力为游客营造一个安全的环境，让大家能够尽情享受冬季庆典的乐趣，并留下难忘的冬日回忆。”

(责编：苏缨翔、刘慧)