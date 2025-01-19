人民网迪拜1月18日电 （记者管克江）安曼消息：由安曼中国文化中心和约旦费城大学孔子学院联合主办的“2025欢乐春节进校园”活动近日在费城大学孔子学院举行，吸引众多大学师生热情参与。

中国驻约旦使馆文化参赞兼安曼中国文化中心主任史未出席活动并致辞表示，春节是中国最重要的传统节日，是中华文化价值理念的集中体现，春节所蕴含的“和谐、包容、团结、共生”的思想与全球文明倡议高度契合。春节已成为世界人民共享的文化财富，“欢乐春节”品牌活动随之在全球范围遍地开花。希望中约两国在新的一年里继续深化文化交流与合作，共同推动和平与繁荣。

约旦费城大学校长阿卜杜拉表示，中国春节蕴含着“和平、繁荣和革新”的内涵，活动不仅是为庆祝文化节日，也是庆祝约中友谊与合作。他指出，随着“一带一路”倡议的实施，中文在加强交流合作、拉近文化距离方面的作用将不断增强，为学习中文的学生就业打开了广阔前景。他赞赏中国坚持和平发展，为各国树立榜样。

图为两位约旦费城大学学生在表演汉服走秀。人民网 纳达尔·达乌德摄

活动现场挂满富有特色的春节装饰，烘托出浓郁的中国年味。由文化中心工作人员主讲的中国旅游文化讲座赢得阵阵掌声。关于中约旅游业发展前景的介绍让学生们体会到学习中文的重要性，对中国名胜古迹的介绍更激发了师生们对中国文化的兴趣。

身穿汉服的约旦学生。人民网 纳达尔·达乌德摄

活动上，约旦大学生们身着色彩斑斓的汉服走秀表演，生动展现了中国传统服饰的美感与文化底蕴。约旦小朋友和中文系学生们带来了歌舞和朗诵等文艺表演。

书法展示。人民网 纳达尔·达乌德摄

活动还设置了多个互动体验区。在中国传统书法与茶艺表演区，参与者近距离欣赏中国书法艺术和茶道的优雅精致，VR体验区则通过现代科技让参与者“身临其境”游中国。

本次活动也拉开了约旦2025年“欢乐春节”系列文化活动的帷幕。据介绍，安曼中国文化中心还将陆续举办数场春节庆祝活动，让更多约旦民众感受中国春节文化的魅力。

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