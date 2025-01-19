新华社阿布贾1月18日电（记者 杨喆）由中国和尼日利亚高校联合举办的“中国和尼日利亚文明交流互鉴”学术研讨会17日在尼首都阿布贾召开。与会学者认为，在全球文明倡议的引领下，中非之间的文明交流互鉴有助于促进世界尤其是全球南方文明多样性的发展，为人类命运共同体理念在非传播注入动能，推动构建更加公平合理的全球秩序。

本次研讨会由清华大学新闻与传播学院和尼日利亚阿布贾大学联合举办，来自清华大学的21名师生与尼日利亚师生展开面对面交流，并通过文艺表演等方式增进彼此了解。

“人们容易对特定的人群产生偏见，直到能够分享不同文明之间的经验和相互学习。”阿布贾大学政治学系主任谢里夫·加利认为，文明交流互鉴的重要性不言而喻，尽管处在不同大陆，拥有不同历史和文化，只要互相尊重、加强交流，尼日利亚与中国便可以增进互相理解和合作。他还说，尼日利亚大学生应扩展在国际关系、哲学、社会学和经济学等方面的视野，从而加强对不同文明共存互鉴等人文精神的学习和传播。

中国驻尼日利亚大使于敦海表示，本次研讨会有助于推动中尼文明交流互鉴，促进共同发展。中方愿同尼方一道，坚持尊重多元、平等交流、开放包容原则，共同推动全球文明倡议在尼结出更多硕果。

“文明交流互鉴是对文明之间彼此深入的了解、尊重以及对文明相互的欣赏和文明经验的分享。讲好文明的故事不仅要分享经验，还要交流情感。”清华大学新闻与传播学院院长周庆安说。他认为，中非之间的文明交流互鉴可助力推动构建人类命运共同体及健康合理的全球秩序，期待年轻一代在中非文明交流互鉴方面发挥更加积极的作用。

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