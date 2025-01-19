新华社日内瓦1月19日电 专访：“我看好中国经济前景”——访世界经济论坛总裁博尔格·布伦德

新华社记者陈斌杰

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德日前在瑞士日内瓦接受新华社记者专访时表示，尽管中国经济短期面临挑战，但长期向好的基本面没有改变，“我看好中国经济前景”。

布伦德表示，中国采取刺激内需等一系列措施，有效提振经济，政府拥有充足的政策工具箱应对各类挑战。

布伦德说，后疫情时代全球供应链格局发生变化。面对“脱钩”和贸易保护主义挑战，中国外贸仍展现出韧性。他说，“脱钩”将对全球经济产生巨大负面影响。国际货币基金组织研究认为，严重的“脱钩”和高关税可能使全球经济萎缩7%。他呼吁各国加强对话，妥善处理关税问题，避免“脱钩断链”。

布伦德认为，人工智能正在重塑全球经济增长格局，带来新的增长点，如果能妥善使用，“它将在未来十年增加（全球）10%的生产力”。人工智能也将影响全球贸易，改变办公、医疗等领域的工作方式，推动数字贸易和服务贸易快速发展。

布伦德表示，随着智能时代到来，新技术的发展和应用也为中国等新兴经济体提供了发展机遇。

世界经济论坛近日发布的《2025年全球风险报告》显示，国家间武装冲突、极端天气、地缘经济对抗、错误和虚假信息、社会极化是2025年全球面临的五大风险。

布伦德表示，全球面临的许多风险和挑战都是跨国界的，在疫情、气候变化、打击网络犯罪等领域，国际社会应携手合作，“我们都在同一条船上”。

世界经济论坛2025年年会将于1月20日在瑞士达沃斯开幕，主题为“智能时代的合作”。年会开幕前发布的《首席经济学家展望》报告指出，经济碎片化、贸易争端和地缘政治危机给全球经济增长带来不确定性。

布伦德表示，目前全球充满竞争，许多国家趋于内顾，但合作仍是应对共同挑战的唯一路径。“面对全球性问题，我们需要找到全球方案。”

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