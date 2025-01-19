新华社洛杉矶1月18日电（记者谭晶晶）美国联邦航空局17日发表声明称，已要求美国太空探索技术公司对其新一代重型运载火箭“星舰”事故展开调查。“星舰”16日实施第七次试飞，但火箭第二级飞船发射后不久快速解体。

声明称，“星舰”事故发生期间，美联邦航空局启动了爆炸碎片响应区域，并要求“星舰”第二级飞船碎片坠落区域外的飞机降低飞行速度，或者停留在出发地。有几架在受影响区域外停留的飞机因燃油不足而要求改道。

声明称，目前尚未收到公众因“星舰”事故受伤的报告。美联邦航空局正与太空探索技术公司及相关部门合作，以确认位于巴哈马群岛东南端的特克斯和凯科斯群岛是否有公共财产损失报告。

美联邦航空局称，事故调查旨在加强公共安全，确定事故根本原因，并确定纠正措施，以避免再次发生类似事故。美联邦航空局将参与太空探索技术公司主导的事故调查的每个环节。太空探索技术公司的最终报告、包括任何纠正措施都必须经过美联邦航空局批准。只有等到美联邦航空局确定与事故相关的任何系统、流程不会影响公共安全，“星舰”才能再次进行试飞。

据美联邦航空局介绍，当飞行器遭遇异常情况，爆炸碎片掉落在已确定的封闭危险区域之外时，会启动碎片响应区域。响应区启动后，美联邦航空局将指挥飞机离开该区域，并阻止其他飞机进入。

太空探索技术公司表示，“星舰”第七次试飞期间，第二级飞船在上升过程中经历了“快速、意外解体”。任务团队将继续研究相关飞行测试数据，以更好了解出现问题的根本原因。

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