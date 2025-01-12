人民网卢布尔雅那1月11日电 （记者谢亚宏）在斯洛文尼亚首都卢布尔雅那古城中心，有一座特殊的中斯友好纪念碑——天文仪玑衡抚辰仪等比例复制品，它象征着斯洛文尼亚与中国历时200多年的友好交往。

位于卢布尔雅那古城中心河畔的中斯友好纪念碑。人民网记者 谢亚宏摄

玑衡抚辰仪是清代制造的八件大型铜铸天文仪器之一，具有中华民族特色、也反映了当时中国的天文学发展水平，是我国古代重要的天文观测仪器。原件收藏于北京古观象台，由斯洛文尼亚天文学家奥古斯丁·哈勒斯坦（中文名刘松龄）历经十年于乾隆十九年（公元1754年）主持建成，重达五吨。

刘松龄于1738年来华，1774年在北京逝世，担任清朝钦天监监正长达35年。他还是中国历史上首位精确统计出当时中国人口的人口统计学家。2017年中国—中东欧国家领导人会晤期间，中斯领导人就复制玑衡抚辰仪、作为中斯友好纪念碑达成共识。在中斯各界共同关心和努力下，玑衡抚辰仪1:1等比例复制品历时7年制作完成，于2024年1月下旬运抵卢布尔雅那，2月6日正式落成。

在落成仪式当天，斯总统穆萨尔、前总统库昌、前总统帕霍尔、前总理采拉尔、卢布尔雅那市长扬科维奇等当地政要和友人、华人华侨代表等200余人共同为纪念碑落成剪彩。

穆萨尔表示，刘松龄200多年前在华主持建造的天文仪玑衡抚辰仪丰富了斯中两国之间的联系，玑衡抚辰仪复制品作为中斯友好的纪念碑则是当前中斯双边关系蓬勃发展的最好证明。中斯两国将以此为新起点，深化政治、人文、科技等各领域交流合作。

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