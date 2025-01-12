人民网曼谷１月11日电 （记者张矜若）新加坡消息：新加坡“春城洋溢华夏情暨欢乐春节”系列活动，是陪伴当地居民超过30年的华人新年文化盛事。为纪念2025年中国与新加坡建交35周年，国务院新闻办公室五洲传播中心的品牌活动“未来世界”国际青少年艺术节，与新加坡第32届“春城洋溢华夏情暨欢乐春节”携手合作，计划于今年春节前后围绕青少年群体，推出一系列文艺演出、非遗与艺术作品推广及研学交流活动。

第32届“春城洋溢华夏情暨欢乐春节”开幕式活动现场嘉宾与表演者合照。活动主办方供图

1月9日，“春城洋溢华夏情暨欢乐春节”开幕式在新加坡新达城圆满举办。华夏文化促进会会长林璒利在欢迎辞中表示，文化是连接人心的纽带，是推动社会进步的力量。从今年开始，“春城”有了新的方向：“欢乐春节”活动与“未来世界”国际青少年艺术节相结合，为彼此与世界青年打造国际交流平台。面向未来，“春城”活动将以更丰富、多彩的姿态，为新加坡社会与文化发展，贡献力量，并为大家展现美妙的文化盛宴。

中国驻新加坡大使曹忠明在致辞中指出，联合国教科文组织正式将春节列入人类非物质文化遗产代表作名录，使得春节成为全球性文化盛事，不仅体现了联合国倡导的多元、包容文化价值理念，更反映了春节所蕴含的和平、和睦、和谐文化精神为世界所认同。春节在新加坡早已不仅是华族社群的节日，更是新加坡多元文化和合共生的生动展现。

新加坡原政务部长、“春城洋溢华夏情暨欢乐春节”顾问团主席曾士生在致辞中指出，自1994年以来，“春城”活动逐年成长，已成为中新两国文化团体与艺术家们在春节期间友好互动，并与新加坡各界见面的平台。这一活动既提升了新加坡庆祝春节的气氛，也促进了两国的文化交流。

活动现场，曹忠明大使、曾士生主席、林璒利会长共同为“未来世界”国际青少年艺术展演组委会颁发了感谢证书。中新两国的艺术团体联袂表演了歌舞、器乐、武术、杂技等多种形式的文艺节目。

来自中国和新加坡的艺术团体联袂表演了歌舞、器乐、武术、杂技等多种形式的文艺节目。活动主办方供图

来自中国和新加坡的艺术团体联袂表演了歌舞、器乐、武术、杂技等多种形式的文艺节目。活动主办方供图

未来一个月内，来自西北民族大学、福建省艺术职业学院、集美大学、泉州艺术学校的青年艺术团体将为新加坡公众带来精彩纷呈的文艺演出，并走进当地艺术院校开展交流活动。在同期举办的文化艺术旅游展中，中新两国艺术家及非遗传承人会展示其丰富多彩的艺术作品和文化产品。成都外国语学院和西南财经大学天府学院的学生们协助翻译、讲解及推介工作，便于观众更好地了解和欣赏这些文化成果。

来自中国和新加坡的艺术团体联袂表演了歌舞、器乐、武术、杂技等多种形式的文艺节目。活动主办方供图

今后，“未来世界”国际青少年艺术节将继续参与新加坡“春城洋溢华夏情”活动，为各国青少年提供更多展示才华、交流学习的机会，增进彼此之间的理解和友谊。

(责编：苏缨翔、张悦)